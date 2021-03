Exhibitionist entblößt sich am Baggersee

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstag zwischen 12.30 und 13.15 Uhr am Baggersee bei Burkwang sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Der Unbekannte beobachtete laut Polizei eine 26-jährige Frau bei einer Fotosession und befriedigte sich dabei selbst. Beim Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife war der Mann nicht mehr vor Ort. Er wird von der Frau als etwa 28 bis 33 Jahre alt mit mittelbraunen längeren Haaren, die zu einem Zopf zusammengebunden waren, beschrieben. Hinweise zu dem Tatverdächtigten nimmt der Polizeiposten Isny unter der Telefonnummer 07562/976550 entgegen.