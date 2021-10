Evangelischer Kirchenchor Isny singt am Reformationstag in der Messe

Jeden Donnerstagabend erklingen endlich wieder alle Stimmen des evangelischen Kirchenchors Isny im Paul-Fagius-Haus. Der Saal unterm Dach des einstigen Spitals am Isnyer Marktplatz ist mit seiner idealen Akustikwie wie geschaffen für Gesang und Musik, eine Orgel und ein Klavier stehen zur Verfügung.

Aktuell werden kirchliche Lieder für die Messe am Reformationstag, Sonntag, 31. Oktober, um 10.30 Uhr (Winterzeit!) einstudiert. Die Proben beginnen mit Atem- und Lockerungsübungen im Stehen, Konsonanten werden in verschiedenen Stimmlagen gesungen, erst die Männer- und dann die Frauenstimmen, dann mehrstimmig, bevor die eigentlichen Lieder für bestimmte Anlässe eingeübt werden.

Birgitt Roggors-Müller aus Wangen leitet den Chor seit 2019

Die Leitung hat seit 2019 Birgitt Roggors-Müller übernommen, Kirchenmusikerin aus Wangen, die Christina Dürr vertritt, die aus beruflichen Gründen pausiert. Roggors-Müller ist in der Kirchenmusik bestens vernetzt, hat viele Jahre in der Schweiz große Chor- und Orchesterprojekte organisiert und geleitet, ist zudem Organistin und im zweiten Beruf Heilpraktikerin für Psychologie.

„Ich freue mich, dass ich den evangelischen Kirchenchor in Isny, wie auch den Neuen Chor in Leutkirch vorübergehend leiten und weiterbringen kann“, sagt die engagierte Chorleiterin. Auch die Sängerinnen und Sänger sind begeistert und froh, nach all den Wirren der Pandemie endlich wieder proben zu können und zudem eine kompetente Gesangslehrerin zu haben. Das Repertoire des Chores umfasst Chorsätze, Motetten und traditionelle Kirchenmusik bis hin zu modernem, spirituellem Liedgut, Gospels, internationaler Gesang und anderes mehr. Wer Interesse an dieser Art des Chorgesangs hat, kann gerne donnerstags um 20 Uhr zum Schnuppern ins Paul-Fagius-Haus kommen.

Musikalische Höhepunkte der jüngeren Vergangenheit

Im Jahr 1529 wurde Isny protestantisch und die Nikolaikirche 1552 zur evangelischen Stadtkirche. Kirchlichen Gesang gab es wohl schon ab 1541, der evangelische Kirchenchor wurde im Jahr 1845 offiziell gegründet, 1886, beim Kirchenchorfest, waren es schon rund 50 Sänger, darunter auch Frauen. Ab den 1960er-Jahren gab es regelmäßig große Kirchenkonzerte wie den „Messias“ von Georg-Friedrich Händel oder Joseph Haydns „Schöpfung“.

Nachfolger von Chorleiter Siegfried Vogel wurde 1982 Rudolf Mathy, der den Chor bis 2014 leitete. Nach einer kurzen Pause übernahm Christina Dürr und führte die lange Tradition des Gesangskörpers fort, der rund 175 Jahre besteht. Einer der jüngsten Höhepunkte war im Mai 2017 ein großes Gemeinschaftskonzert zum 500. Reformationsjubiläum unter dem Motto: „Von der Reformation zur musikalischen Ökumene“.