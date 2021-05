Euronics Durach hilft bei der Installation der Luca-App

Vor dem Elektrofachgeschäft Euronics Durach in Isny wird Bürgern und Gästen der Stadt ab kommender Woche bei der Installation der Luca-App geholfen. Das teilt das Stadtmarketing Isny mit. Das Team von Euronics Durach bietet ab Dienstag, 25. Mai, montags bis samstags, jeweils 9 bis 11 Uhr, in der Wassertorstraße 18 seine Unterstützung an. Bürger und Gäste können sich dort kostenfrei die App auf ihr Smartphone laden lassen und erfahren, wie sie mit Luca beim Einkaufen, bei der Einkehr oder beim Besuch von Veranstaltungen einchecken.

Euronics Durchach-Geschäftsführer Becir Metanovic sieht in der App eine gute Möglichkeit die Datenerhebung für Betreiber und Kunden zu vereinfachen und hofft, dass mit ihr weitere Öffnungsschritte möglich werden: „Es muss einfach etwas vorangehen.“ Mit dem fachkundigen Angebot möchte er seinen Beitrag leisten und „insbesondere ältere Menschen unterstützen, die sich im Umgang mit dem Smartphone manchmal etwas schwerer tun.“