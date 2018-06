Etwa 200 Mitarbeiter der Waldburg-Zeil-Kliniken beteiligen sich an Warnstreik

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Donnerstag die Mitarbeiter der Waldburg-Zeil-Kliniken (WZK) zu einem Warnstreik aufgerufen. Anlass war die zweite Verhandlungsrunde im Schloss Neutrauchburg zwischen Verdi und den WZK über einen neuen Haustarifvertrag. Nach Verdi-Angaben beteiligten sich etwa 200 Mitarbeiter aus Isny, Bad Wurzach, Bad Saulgau und Wangen an dem Streik, der von 10.30 bis 14.30 Uhr dauerte.

Die Mitarbeiter versammelten sich um 11.45 Uhr zu einer „aktiven Mittagspause“, in der sie demonstrierend vom WZK-Hauptgebäude bis zum Schloss Neutrauchburg zogen. Am Schloss umrundeten sie trillerpfeifend, Plakate präsentierend und „Wir lassen uns nicht spalten“ rufend mehrmals den Vorplatz, bis die Verdi-Verhandlungsführerin Sabine Hofmann-Stadtländer aus dem Schloss zu ihnen stieß und das Mikrofon ergriff. Hofmann-Stadtländer hatte keine guten Nachrichten zu verkünden: „Es gibt noch immer kein Angebot“, sagte sie.

Verdi fordert einen Sockelbetrag von 50 Euro plus weitere fünf Prozent auf die Vergütungstabellen sowie die Anhebung des Sockels für die Erfolgsbeteiligung von 30 auf 50 Prozent. Die Gewerkschaft begründet die Forderungen damit, dass die WZK „absolutes Schlusslicht bei der Bezahlung“ sei. Der Warnstreik am Donnerstag in Neutrauchburg richtete sich nach Verdi-Angaben auch gegen die WZK-Pläne, die Arbeitszeit von bisher 38,5 Stunden auf 39bis 40 Stunden ohne Lohnausgleich zu verlängern und für jede Klinik eine eigene Vergütungstabelle anzulegen. Verdi und die Betriebsräte lehnten dies aber „vehement ab“.