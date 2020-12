Esel Lehi von Alwin Zengerle und der Stern von Bethlehem

„Glaubst Du, dass Gott in so einem Stern direkt in mein Herz scheint?“, fragt der Esel Lehi seine Freundin, die Taube Pike, in der Adventsgeschichte der Seelsorgeeinheit Isny zur dritten Adventswoche.

Sie nimmt Bezug auf den Stern von Bethlehem, der in der Weihnachtsgeschichte die Hirten zur Krippe führt und damit zur Begegnung mit Gott selbst. Deshalb sind nun auch alle Krippen in den Gotteshäusern in Argenbühl, Beuren, Bolsternang, Menelzhofen und Rohrdorf mit Sternen geschmückt. Eine Anleitung zum Basteln von Sternen liegt in dieser Woche dort aus, und ein Gästebuch lädt ein, Wünsche, Bitten oder Gebete an andere Kinder oder Familien hineinzuschreiben, heißt es in einer Mitteilung. Für die Krippe in der Rohrdorfer Pfarrkirche hat Alwin Zengerle eigens einen Esel Lehi geschnitzt und bemalt, und diese Figur des „jungen“ Esel erfreue in diesem Advent nicht nur Kinderherzen.