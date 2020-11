Esel Lehi, Maria und Josef sind in Isny und Umland unterwegs

Bereits zum ersten Adventswochenende sind in den Kirchen der Seelsorgeeinheiten Isny und Argenbühl alle Krippen aufgebaut worden, um Kindern und Familien eine Freude in schwierigen Zeiten zu bereiten. Noch sind die Krippen fast leer, wie das Bild von der Krippe in Bolsternang zeigt.

Allerdings hat vor ihr Esel Lehi schon einen Platz gefunden. Er wird auch in Beuren, Bolsternang, Menelzhofen und Rohrdorf sowie den Gemeinden in Argenbühl zusammen mit Taube Pike kleine und große Kinder einladen, sich auf den Weg nach Bethlehem zu begeben.

In den kommenden Wochen sollen in den Gotteshäusern verschiedene Adventsgeschichten die Kirchenbesucher begleiten: So haben sich Maria und Josef (Foto rechts) in Isny schon auf den Weg nach Bethlehem gemacht, Kinder können die beiden während der Adventswochen in der Marienkirche entdecken – wo sie gar nicht so leicht zu finden sind.

Wer die wechselnden Orte von Maria und Josef entdeckt, darf sich über eine Überraschung freuen, kündigt das „Kirche-für-Kids-Team“ an, Fundmeldungen nimmt das Pfarrbüro entgegen: Kanzleistraße 23, 88316 Isny, Telefon 07562 / 97111, E-Mail: KathPfarramt.Isny@drs.de.

Die Kirchen sind täglich geöffnet, dort liegen auch Adventshefte und Geschichten kostenlos zum Mitnehmen aus.