Es wird konkreter: Machbarkeitsstudie zu Bahnstrecke nach Leutkirch beauftragt

Lohnt sich eine Bahnverbindung zwischen Isny und Leutkirch? Eine Machbarkeitsstudie, die unter anderem feststellen soll, welche Streckenführung optimal ist, welche Art von Bahn fahren soll und wie das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist, wurde am Montagabend bei der Isnyer Gemeinderatssitzung auf den Weg gebracht. Von den Gesamtkosten in Höhe von 119.000 Euro muss die Stadt 25 Prozent, also 29.750 Euro, selbst tragen.

Der Fördertopf wurde vom Land Baden-Württemberg aufgemacht, um mit solchen Reaktivierungen von Bahnstrecken die Verkehrswende voranzutreiben. Als ein Baustein in der Ausbauoffensive des Landes zur Verdopplung der ÖPNV-Nutzung, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Bereits im letzten Jahr wurde die Stadtverwaltung mit der Ausschreibung der Studie von den Räten beauftragt und das Geld im Haushalt eingestellt. Obwohl das Angebot mit Details zur geplanten Untersuchung den Stadträten im Vorfeld der Sitzung bereits zuging, entspann sich erneut eine Grundsatzdiskussion.

CDU möchte Tagesordnungspunkt streichen

Schon alleine der Titel, „Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Bahnstrecke Leutkirch-Isny“, des rund 100-Seiten starken Förderantrags war der erste Stolperstein, der die CDU-Fraktion dazu brachte, den Tagesordnungspunkt von der Agenda streichen zu wollen. Das Projekt, die alte Bahnstrecke zu reaktivieren, sei von vorneherein zum Scheitern verurteilt, so Marc Siebler (CDU). Außerdem sei es nur zusammen mit Leutkirch mehrheitsfähig. „Wir müssen zwingend abwarten, was Leutkirch macht“, bekräftigte Siebler seinen Antrag. Er wolle das in der gemeinsamen Gemeinderatssitzung mit Leutkirch, in zwei Wochen erst diskutieren.

Der Antrag der CDU fand nach einiger Diskussion keine Mehrheit. Jürgen Ziegler (Grüne) appellierte: „Wir müssen uns davon lösen, dass nicht nur die alten Schienenwege untersucht werden“. Wolfgang Dieing (Freie Wähler) versteht, dass es Bedenken, auch von Leutkircher Seite aus gäbe, da man im Wesentlichen auf der alten Strecke nach Leutkirch reinfahren müsse. Aber eben diese Alternativen wolle man untersuchen.

Hauptamtsleiter Reubold: „Es gibt eine realistische Chance“

Hauptamtsleiter Frank Reubold ergänzte: „Es gibt eine realistische Chance, den Bahnanschluss für unsere Stadt wieder zu reaktivieren. Im Landkreis soll es ein Ringzugkonzept geben, vielleicht können wir Teil davon werden. Vielleicht müssen wir uns auch nach Bayern orientieren“. Er sei gespannt auf die Ergebnisse der Studie und wolle heute nicht die Diskussion vom letzten Jahr wiederholen, als bereits beschlossen wurde, die Studie auf den Weg zu bringen.

Marion Kolb, bei der Stadtverwaltung zuständig für Mobilitätslösungen, präsentierte das Angebot der SMA (Deutschland) GmbH. Das Beratungsunternehmen ist spezialisiert auf unabhängige Beratung für Bahnsysteme. Im Laufe der Studie werde eine Lenkungsgruppe mit Vertretern der Städte Isny und Leutkirch, der Bahninitiative, des Nahverkehrsverbundes NWBW und des Regionalverbands gebildet, erklärte sie.

Ergebnisse wohl bis Ende des kommenden Jahres

Dort sollen Möglichkeiten und verschiedene Szenarien geprüft werden. Auch wenn der Titel die Reaktivierung der alten Bahnstrecke suggeriere, bedeute es keinesfalls, dass die Untersuchung nur in eine Richtung gehe. Mit Ergebnissen sei Ende des kommenden Jahres zu rechnen.

Alexander Sochor (CDU) erklärte, er sei sich sicher, „viele Leutkircher wollen das gar nicht.“ Als die Stadt Leutkirch die Bahnhofsarkaden gebaut habe, sei klar gewesen, dass es die südliche Anbindung wird es nicht mehr geben. Auch hält er die Planungen der Fahrgastzahlen für unrealistisch.

Reubold entgegnet: „Leutkirch wird mit einbezogen in die Studie. Möglicherweise wird aus der ablehnenden Haltung eine Chance.“ Miriam Mayer (FW) zeigte sich davon überzeugt, dass die Studie notwendig ist. Isny hänge historisch dem ÖPNV immer hinterher. „Wenn wir warten, was Leutkirch sagt, wird das auch so bleiben“.

Ulrich: „Das können wir uns gar nicht leisten“

CDU-Mitglied und Ortsvorsteherin von Beuren, Silvia Ulrich, sagte: „Das können wir uns gar nicht leisten. Jetzt kehren wir 30 000 Euro einfach unter den Tisch.“ Miriam Mayer konterte, das seien 30 000 Euro für die Verkehrswende. Und Edwin Stöckle wiederum bezeichnete es als anmaßend von der CDU, dem Projekt jegliche Chancen abzusprechen: „Die Zukunft wird anders sein als die Vergangenheit. Wir müssen es den Fachleuten überlassen, uns zu beraten“.

Bei der anschließenden Abstimmung stimmen die komplette CDU-Fraktion, Rainer Leuchtle und Claus Zengerle, beide Freie Wähler dagegen. Die Mehrheit der Räte befürwortet es, die Studie zu beauftragen.