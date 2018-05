Es war einmal: Das mittelalterliche Isny, Mauerreste aus der Zeit der Stadtgründung am Blaserturm, jüngst und nur für wenige Wochen „angeschürft“ von Archäologen.

Ihre Spurensuche verlief großteils im Verborgenen: Das Landesamt für Denkmalpflege hatte sich ausbedungen, für Presseauskünfte zuständig zu sein – mit entsprechend langen Informationskanälen. Der Grabungsleiter der beauftragten Privatfirma am Marktplatz durfte vor Ort nichts verlauten lassen. Nicht, was die historischen Mauern ihm verrieten. Und auch nicht, welchen Schaden neuzeitliche Rohre und Leitungen an den Bauten der Vergangenheit angerichtet haben. Nun wird die Grabungsstelle wieder verfüllt. Damit verschwindet auch die Idee, steinerne Zeitzeugen für die Nachwelt sichtbar zu belassen. Es war einmal...