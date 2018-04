Es darf geangelt werden

Am 1. April hat in Isny die Angelsaison begonnen. Dabei ist die Isny Marketing GmbH in Kooperation mit der Fischereivereinigung Isny und der Angel- und Hegevereinigung Isny Anlaufstelle für Angler. Erlaubnisscheine zum Fischfang für Gastfischer im Hengelesweiher, Biesenweiher und Burkwanger Baggersee werden laut Mitteilung vom Büro für Tourismus ausgegeben.

Die Seen und Weiher rund um Isny bieten demnach Anglern beste Voraussetzungen für das Fischen von Forelle, Hecht, Karpfen, Schleie, Wels und Zander. Am Hengeles- und dem Biesenweiher ist das Angeln bis 30. September, am Burkwanger Baggersee bis 31. Oktober möglich.

Bei Vorlage des Fischereischeins sind die Tageskarten – wahlweise für Hengeles-, Biesenweiher oder Baggersee – zum Preis von 25 Euro erhältlich. Für den Erlaubnisschein zum Fischfang im Baggersee Isny-Burkwang wird zusätzlich ein Pfand in Höhe von 20 Euro fällig.

Isnyer Bürger mit Interesse an einer Gastfischer-Jahreskarte für Hengeles- und Biesenweiher wenden sich bitte an Jens Wieprecht von der Fischereivereinigung Isny, jens.wieprecht@christ-wieprecht.de

Fragen zur Jahreskarte für den Burkwanger Baggersee beantwortet Peter Sander, Angel- und Hegeverein Isny, angel.hegeverein.isny@gmail.com