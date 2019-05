Von Schwäbische Zeitung

Mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet ist ein 17-Jähriger aus einer Reutlinger Kreisgemeinde. Wie die Polizei mitteilt, steht der Jugendliche unter Verdacht, am Sonntagvormittag einen silbernen VW Passat von Bekannten gestohlen zu haben. Der 17-Jährige ist am Montag in Gammertingen festgenommen worden.

Gegen 13.30 Uhr entdeckte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Pfullingen das gesuchte Auto im Bereich des Industriegebiets Haid auf der B 313 und nahm die Verfolgung auf.