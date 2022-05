Erstkommunion in der Seelsorgeeinheit Isny

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„So wie du bist, so darfst du sein...“. In Menelzhofen, Beuren, Rohrdorf, in St. Maria in Isny waren es an zwei Sonntagen jeweils zwei Familiengottesdienste, in denen Kinder erstmalig die Heilige Kommunion empfingen. „So wie du bist, so darfst du sein, und genau so bist du eingeladen, das heilige Brot zu empfangen“, sagte Pfarrer Edgar Jans in der Kirche St. Maria zu Beginn.

In diesem geweihten Brot stecke Jesus selbst drin und teile sich uns spürbar mit: „Ob du dich schwach fühlst oder stark, groß oder klein, arm oder reich, jung oder älter: so wie du bist, darfst du sein. Genau so wirst du von mir geliebt, angenommen.“ Zum Leitwort der diesjährigen Erstkommunion „bei mir bist Du groß“, haben die Pfarrer Edgar Jans und Dieter Huynh die Geschichte vom korrupten Zöllner Zachäus aus dem Lukasevangelium erzählt.

Dieser Zachäus wollte Jesus zumindest persönlich mal sehen. Wegen der vielen anderen Menschen am Weg und weil er körperlich wohl relativ klein war, vielleicht auch ein schlechtes Gewissen hatte, versteckte er sich auf einem Baum. Jesus kam dort vorbei, hat den kleinen Mann auf dem Baum entdeckt und ihn heruntergebeten. Er hat ihn nicht kritisiert. Jesus hat stattdessen zu ihm gesagt: „ich möchte gerne zu Dir persönlich kommen, in Deinem Haus einkehren.“ Beim gemeinsamen Essen habe Jesus dem kleinen Mann so viel Wertschätzung entgegengebracht, dass er es später nicht mehr nötig hatte krumme Geschäfte zu machen.

Für das Leitthema: „Bei mir bist du groß“ war die Geschichte sehr passend - und nicht nur für Kinder. „Sei wie du bist, denn du bist du. Weil Jesus dich liebt, geht er auf dich zu“, so heißt es in einem Lied. Als die Pfarrer das eucharistische Brot zuerst an die Kinder, dann auch an die Familie austeilten, sagten sie, dass Jesus sich in jedem Gottesdienst freue, wenn er im Zeichen des Heiligen Brotes bei uns einkehren darf und uns seine Freundschaft anbieten darf. So entstehe eine Gemeinschaft, die gut tut und innerlich stark macht.

Gemeindereferentin Sonja Schlager hat mit „Weggottesdiensten“, Ritualen und Geschichten aus der Bibel die Kinder auf ihre Erstkommunion vorbereitet.