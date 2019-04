Erstes Storchenküken 2019 geschlüpft

Storchenbeobachterin Ulrike Maruszczak ist begeistert: Sage und schreibe 14 Brutpaare halten zurzeit ihre gelegten Eier in den Nestern an mehreren Standorten in der Stadt warm, das sei „absoluter Rekord“. Dabei gilt Isny schon seit 2017 als größte Storchenkolonie im südöstlichen Baden-Württemberg, als acht Brutpaare gezählt wurden. Und im Vergleich zu 2018, als es sieben Brutpaare waren, hat sich die Zahl heuer verdoppelt. Als „Highlight des Tages“ meldete Maruszczak am späten Sonntagabend, dass das erste Küken im Kaminnest auf dem Rathausdach geschlüpft ist. Sie habe bei ihrer Beobachtungstour eine Eischale auf dem Nestrand entdeckt, ein erster Beweis (linkes Foto; rechts am Bildrand). Und nach einer Fütterung habe sie „ein kleines Köpfchen in der Nestmulde“ erspäht (Foto rechts; direkt am Schnabel). „Mit weiterem Nachwuchs, auch in den Nestern auf dem Festplatz, ist jetzt jeden Tag zu rechnen“, sagt die Storchenfreundin. Vater des Rathauskükens sei „Urs“, ein zehnjähriges Männchen aus Sennwald in der Schweiz. Woher Mama „Ursula“ stammt und wie alt sie ist, ist nicht bestimmbar, weil sie keinen Ring am Bein trägt. Dafür weiß Maruszczak umso mehr über den Papa: „Urs kam 2013 zum ersten Mal nach Isny, verbrachte hier den Sommer als Single, und eroberte sich 2014, nach Romeos Tod, zusammen mit seiner Partnerin das Rathausnest.“ – „Romeo“ und Julia“ – das legendäre Storchenpaar, sie die Gründerin der Isnyer Kolonie, 2019 mit einem Alter von eigentlich 21 Jahren nicht mehr aufgetaucht – ist Vergangenheit. Aber die Isnyer Storchengeschichten, sie gehen weiter. Fotos: Ulrike Maruszczak