Erster Treff der Liberalen in Isny

Alexander Ort, Isnyer Protagonist im FDP-Ortsverein Württembergisches Allgäu, lädt für Dienstag, 15. Februar, 19 Uhr, zu einem Gedankenaustausch rund um die Isnyer Stadtpolitik ein. Themengebiete sind die aktuelle Wohnsituation, der Marktplatz, E-Mobilität und weiteres mehr. „Wer Lust zum Diskutieren hat, darf gerne dabei sein, gerne auch Nichtmitglieder“, kündigt Ort an. Bei der Veranstaltung in der „Osteria La Vigna“ (bei Canio) in der Bahnhofstraße gelten die aktuellen Corona-Regeln, die Teilnehmerzahl ist laut Ankündigung auf maximal 20 Personen begrenzt. Eine Anmeldungen vorab ist daher zwingend notwendig per E-Mail an alexander@liberales-isny.de.