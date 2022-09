Erster Schultag – auch für die neue Schulleitung in Rohrdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der erste Schultag ist ein ganz besonderer Moment im Leben, den man nie mehr vergisst, weil mit ihm etwas ganz Neues beginnt. Das gilt in diesem Jahr auch ganz besonders für Sabine Maidel, die mit dem Start des neuen Schuljahrs zugleich auch ihre neue Tätigkeit als Schulleiterin der Grundschule Rohrdorf aufnimmt.

Nachdem sie hier schon als Kind die Schulbank gedrückt hatte, erlebt sie den Unterricht schon länger aus einer anderen Perspektive. Denn es schließt sich ein Kreis für sie, nachdem Studium und Arbeit sie zunächst nach Weingarten und Aichstetten geführt hatten, bevor sie 2015 als Lehrerin wieder nach Rohrdorf zurückgekehrt ist. Von 2017 an war Sabine Maidel dann auch im Schulleitungsteam tätig, ab 2021 hat sie zusammen mit Katrin Straka die kommissarische Schulleitung innegehabt. Es ist also ein Glücksfall für alle Beteiligten, dass sie als Schulleiterin gewonnen werden konnte, denn sie kennt die Rohrdorfer Grundschule bestens und weiß, wo noch Potential für Verbesserungen genutzt werden kann. Sie möchte ihr Motto „Schule ist Lebensraum“ zum Wohl der Kinder in die Praxis umsetzen, die nicht nur Wissen vermittelt bekommen, sondern individuell gefördert werden sollen. Ihre Vision ist es, die Kinder dabei bestmöglich zu fördern sowie zu fordern und die Schule wieder an aktuelle Standards anzupassen, damit sie ebenso attraktiv wie konkurrenzfähig ist und bleibt.

In einem von Vertrauen geprägten Klima sollen die Kinder ihre Persönlichkeit entwickeln und ihre Talente entdecken können – das ist Sabine Maidel wichtig und ihre Hauptmotivation, um mit Freude die Zukunft der Rohrdorfer Schule zu gestalten. Unterstützt wird sie dabei nicht nur von ihrer Familie, sondern vom gesamten Team der Schule, insbesondere auch von Katrin Straka, die ihr weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Auch Ortsvorsteher Max Boneberger gibt ihr die besten Wünsche zum Start ins neue Schuljahr und für ihre neue Tätigkeit mit auf den Weg und freut sich auf die Verwirklichung der vielen tollen Ideen.