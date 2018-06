Erster Saisonsieg für HSG Lindenberg/Isny

Die Damen der HSG Lindenberg/Isny haben am vergangenen Samstag in der Isnyer Rotmooshalle gegen den Tabellenachten SG Ulm/Wiblingen ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Am Ende eines knappen und kampfbetonten Spiels stand es 19:17. Dabei standen die Vorzeichen in der ersten Halbzeit nicht gut.

Nach einem ausgeglichenen Spiel in den ersten zehn Minuten gingen die Gäste in Führung und gaben diese bis zur Halbzeit nicht mehr her. Der größte Rückstand betrug vier Tore, der aus fehlender Bewegung im Angriff und zu wenig Aggressivität in der Abwehr resultierte. Bis zur Halbzeit konnte der Rückstand noch verringert werden, sodass es mit einem Stand von 8:10 für die Ulmerinnen in die Kabinen ging. Nach der Halbzeit leuchtete beim 12:12 nach knapp acht Minuten der erste Gleichstand von der Anzeigetafel. Durch einige schöne und schnelle Tore durch Tempogegenstöße der HSG und eine immer stärker werdenden Abwehr lagen die heimischen Damen immer knapp in Führung und konnten das Spiel am Schluss für sich entscheiden. Hervorzuheben ist die Leistung der Torhüterin Sabina Merovci, die neben vier von sieben Siebenmetern auch viele freie Würfe der Gegnerinnen entschärfen konnte. Jetzt haben die Frauen der HSG eine längere Spielpause. Am 6. März geht es auswärts die SG Argental II weiter.