Erste Plätze für das Musikstudios App

Der Bezirks-Musik-Tag des Deutschen Hamonika-Verbandes Bodensee-Oberschwaben hat bereits zum zweiten Mal in Isny stattgesfunden. Das Akkordeon-Orchester Isny durfte diesen Wettbewerb ausrichten.

Die besten Akkordeonisten aus dem Bezirk Bodensee-Oberschwaben treffen sich alle zwei Jahre zum Bezirks-Musik-Tag um sich bei einem fairen Wettbewerb zu messen, darunter auch die Spieler des Musikstudios App. Aber nicht nur die organisatorischen Aufgaben bewältigten die Spieler und deren Eltern mit Bravour, sondern auch durch ihre spielerischen Leistungen konnten die jungen Künstler des Musikstudios App glänzen, hießt es in einer Pressemitteilung des Musikstudios.

Bei den jüngsten Spielern konnte sich Leonhard Kempe einen 3. Platz erspielen. In der Alterstufe II nahm aus Leutkirch Timo Bergler teil, er überzeugte die Jury mit seinem sauberen Spiel und erhielt einen 3. Platz mit dem Prädikat hervorragend. In der gleichen Kategorie erreichte Simon Brauchle aus Kißlegg den 1. Platz. In der Alterstufe III erhielt Sophia Schneider aus Waltershofen für ihren virtuosen Vortrag das Prädikat ausgezeichnet., Laura Brandner aus Isny dank ihrer Musikalität einen 2. Platz. Dunja Müller, aus Waltershofen schließlich erhielt von der Jury einen 1. Platz für ihren gelungenen Vortrag. In der Alterstufe V konnte Juliane Pfurrer aus Friesenhofen punkten: Sie erhielt für Ihren Vortrag das Prädikat „hervorragend“ und einen 2. Platz zuerkannt. In der höchsten Altersklasse erspielte sich Gisela Vogel aus Isny mit viel Engagement und Nervenstärke einen 1. Platz. Bereits bei ihrem ersten Duoauftritt erreichten Ida Glowatzki und Lukas Dast einen 1. Platz. Das Akkordeon-Ensemble Isny II unter Leitung von Lena Enderle, mit den Spielern Esther Eling, Ludwig Moch, Johanna Horlacher und Annkia Haschko, konnte die Jury von ihrem frischen und frechen Vortrag überzeugen und erhielt mit dem Prädikat „hervorragend“ einen 1. Platz. Das Schülerorchester Isny IV des Musikstudios App – mit Spielern ab sieben Jahren – konnte die Konkurrenz hinter sich lassen und erhielt unter der Leitung von Susanne App einen 1. Platz. In der Mittelstufe traten wettbewerbserfahrene Spieler mit ihrer Dirigentin Ulrike Gnacke an. Dank Musikalität und technischem Geschick erhielt das Orchester einen 1. Platz mit dem Prädikat „hervorragend“, das Orchester Leutkirch-Isny erreichte unter dem Dirigat von Susanne App bei den Erwachsenen auch den 1. Platz. Auch das Jugendorchester Isny II unter Leitung von Susanne App erspielte sich in Isny einen 1. Platz mit Tageshöchstpunktzahl und dem Bezirksmeistertitel.