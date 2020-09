Erste Hilfe trotz Corona nicht vernachlässigen

Der Aktionstag der DRK-Ortsgruppe Isny im Rahmen der bundesweiten „Woche der Wiederbelebung“ ab 14. September fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Dennoch ruft das DRK in einer Mitteilung die Erste Hilfe bei Herzstillständen in Erinnerung: „Das Infektionsrisiko bei einer Herzdruckmassage und einem Maske tragenden Helfer ist nicht höher als sonst auch“, erklärt Michael Laupheimer, DRK-Bereitschaftsarzt und Isnyer Notarzt.

Das menschliche Gehirn könne bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand höchstens fünf Minuten überleben, wobei mit jeder Minute die Wahrscheinlichkeit steige, im Nachhinein schwere Folgen davonzutragen oder gar zu sterben, betont Laupheimer. Deshalb sei es wichtig, trotz Coronavirus bei Menschen mit Herz-Kreislauf-Stillstand sofort mit der Herzdruckmassage zu beginnen.

Drei Merkworte: „Prüfen, rufen, drücken“

Um es für Unerfahrene möglichst einfach zu halten, gibt es drei Merkworte: „Prüfen, rufen, drücken.“ Das heißt: Wer einen Menschen beobachtet, der in sich zusammensackt, soll „prüfen“, ob der Betroffene auf Ansprache reagiert. Ist dies nicht der Fall: „Rufen“ – die Notrufnummer 112. Danach soll sich der Ersthelfer seitlich neben den Patienten knien, die Hände verschränkt auf dem Brustkorb aufsetzen und das Brustbein einhundert Mal pro Minute fünf bis sechs Zentimeter gen Boden drücken.

Auf diese Weise wird ein „künstlicher“ Kreislauf erzeugt, der unter den gegebenen Umständen ausreicht, genug Blut und Sauerstoff ins Gehirn zu pumpen. Hierdurch kann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Überlebenswahrscheinlichkeit entscheidend erhöht werden, erklärt Laupheimer.

Mund-zu-Mund-Beatmung ist zweitrangig

„Die Mund-zu-Mund-Beatmung wurde schon vor der Corona-Pandemie nicht zwingend empfohlen“, erklärt der Notarzt weiter, sie sei bei der Wiederbelebung zweitrangig. Die Herzdruckmassage reiche aus, bis professionelle Retter eintreffen.

Laut DRK führen Ersthelfer in Deutschland nur bei rund 40 Prozent der Herzstillstände die lebensrettenden Handgriffe aus. In den Niederlanden und in skandinavischen Ländern liege die Quote bei mehr als 60 Prozent. Daher appelliert der Isnyer Notarzt an die Bevölkerung: „Auch in Corona-Zeiten ist es wichtig, die Laien-Reanimation mit der Herzdruckmassage im Falle eines Herz-Kreislauf-Stillstandes zu beginnen.“