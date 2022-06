Eröffnungsschießen der Edelweißschützen Beuren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die Edelweißschützen Beuren im letzten Jahr den Schießstand komplett umgebaut und modernisiert haben, wurde heuer vom 9. bis 11. Juni ein Eröffnungsschießen für die Bürger und Schützenvereine der Umgebung veranstaltet. Der Einladung folgten 117 Teilnehmer, welche an den drei Wettkampftagen den neuen elektronischen Schießstand ausprobieren konnten. Es wurde ausschließlich mit Vereinsgewehren und aufgelegt geschossen. Gewertet wurde die beste Zehnerserie und der beste Teiler. Zu gewinnen gab es viele Sach- und Gutscheinpreise, welche von zahlreichen Sponsoren und Firmen zur Verfügung gestellt wurden. Neben der Gesamtwertung über alle drei Tage, gab es jeden Abend auch eine Tageswertung in der die besten Schützen jeweils mit einem zünftigen Brotzeitteller belohnt wurden. In der Gesamtwertung der nicht aktiven Schützen erreichte bei der Jugend Helena Gajer mit einer 96,6 Serie den ersten Rang. Bei den Damen konnte sich Melanie Gajer mit einer 98,1 Serie und bei den Herren Sascha Gajer mit einer 102,7 Serie den Sieg sichern. In der Gesamtwertung der aktiven Schützen erreichte bei der Jugend Lauren Kurz mit einer 100,1 Serie den ersten Rang. Bei den Schützen Damen konnte sich Catharina Westermayer mit einer 101,7 Serie und bei den Schützen Herren Felix Badent mit einer 100,8 Serie den Sieg sichern. Neben den Einzelstarts wurden auch Mannschaften mit jeweils drei Schützen gewertet. Den ersten Platz erreichte Familie Gajer mit Sascha, Melanie und Tochter Helena mit insgesamt 297,4 Ringen. Zum Schützenkönig des Eröffnungsschießen wurde Stefan Wechsel mit einem 4,0 Teiler gekürt. Sein Name wird zukünftig die schöne Schützenscheibe zieren, welche anlässlich des Standumbaus im Schützenheim Beuren aufgehängt wird. Der Preis für den Verein mit den meisten Teilnehmern ging an die Schützengilde Isny. Alle weiteren Ergebnisse können bereits über die Homepage des Schützenverein Beuren abgefragt werden. Neben dem Schießbetrieb wurde im Schützenheim von Jung und Alt auch der gesellige Teil gepflegt. Die Edelweißschützen bedanken sich an dieser Stelle recht herzlich bei allen Teilnehmern und Sponsoren und freuen sich über ein Wiedersehen beim nächsten Jedermannschießen.