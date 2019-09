Erneut Pkw-Scheibe zerstört

Erneut haben unbekannte Täter in Isny einen Pkw massiv beschädigt. Im Zeitraum von Sonntagabend, 1. September, bis Dienstagabend, 3. September, zerstörten sie an einem in der Bahnhofstraße am Zugang vom Burgplatz geparkten, schwarz lackierten Hyundai mit Ravensburger Zulassung eine Seitenscheibe, entriegelten den Pkw und durchsuchten den Innenraum des Pkw. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Personen, die der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny unter Telefon 07562/976550 zu melden.