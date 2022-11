Erinnerungscafé zu 160 Jahre Edelrid am 2. Dezember in Isny

Die Städtischen Museen Isny und die Firma Edelrid laden am Freitag, 2. Dezember, um 15 Uhr zum Erinnerungscafé in das Firmengebäude im Achenerweg 66 ein. „Im kommenden Jahr feiert die zweitälteste Bergsportfirma der Welt ihr 160-jähriges Firmenjubiläum“, erklärt Ute Seibold laut Ankündigung den Anlass. Sie hoffe darauf, dass viele Seniorinnen und Senioren, ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder frühe Bergsportfans den Weg zu der Veranstaltung finden.

Was 1863 mit Schuhbändeln und Angelschnüren am Sauweiher begann, ist heute ein international tätiges Unternehmen mit 220 Beschäftigten. „Dazwischen liegen viele Jahrzehnte mit großen Erfolgen aber auch harten Rückschlägen“, sagt Geschäftsführer Vitus Wuhrer, der sich auf die Eindrücke und Erzählungen von früher freut.

Vor allem die Geschichten aus den Jahren 1950 bis 1990 seien dabei interessant: Wer weiß noch was über die Brände? Wer kann sich an die Notlösungen und den Umzug vom Sauweiher in den Achener Weg erinnern? Wer hat noch altes Material zu Hause (Prospekte, Logos, Produkte) oder alte Fotos im Familienalbum? Das Museumsteam und Vertreter der Firma Edelrid freuen sich auf diesen Nachmittag.