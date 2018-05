Erinnerungscafé bringt gute Laune

Am Mittwoch vergangener Woche haben sich Isnyer wieder in der „Unteren Mühle“ getroffen, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. Das Thema, zu dem Museumsleiterin Ute Seibold und ihr Projekt „Panorama-Partner“ eingeladen hatten: „Ausgehen und Einkehren in Isny“.

Rund 40 Bürger versammelten sich, um der ebenfalls vertretenen jüngeren Generation auf die Sprünge zu helfen und um gedanklich in alte Zeiten abzutauchen: Wo war welcher Gasthof? Wann wurde welches Haus abgerissen? Was haben wir damals erlebt? Es ging turbulent zu in dem kleinen Raum: Alle hatten etwas zu erzählen, und die Senioren waren sichtlich glücklich beim Austausch ihrer Erfahrungen über das Nachtleben von „damals“.

Mit einem großen Isnyer Stadtplan und zahlreichen Fotos der heutigen Innenstadt ausgerüstet, lud Seibold die Anwesenden ein, Straße für Straße und Haus für Haus „entlangzuspazieren“ und darüber zu berichten, wo in den 1950er, -60er und -70er-Jahren das Einkehren am Schönsten war. Von der Bahnhofstraße, über Wassertor- und Obertorstraße, bis hin zur Bergtorstraße, dem „Drei König“ – das übrigens als erstes Haus in Isny eine Kegelbahn hatte – und in die Vorstadt wurden alle damaligen Institutionen eingehend besprochen.

Die Gäste im Erinnerungscafé, die zur damaligen Zeit noch nicht in Isny um die Häuser zogen, zeigten sich erstaunt ob der großen Anzahl an Gasthäusern, Hotels, Bäckereien, Wirtsstuben und Tanzlokalen. Summasummarum gab es in den Jahren zwischen 1950 und 1980 zwischen 40 und 50 (!) Möglichkeiten, nach Feierabend oder zur Nacht in der idyllischen Kleinstadt auszugehen.

Da kam natürlich die Frage auf: „Wie konnte es funktionieren, dass all diese Wirtsleute finanziell überlebt haben, wo es doch ein so großes Angebot gab?“ Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, und Hubert Jäger erklärte: „Es gab ja kein Fernseher und kein Internet… – dann sind wir halt ins Wirtshaus gegangen.“ Wirtsstuben hatten in früheren Zeiten eine ganz andere Gewichtung , als dies heute der Fall sei.

Der „Ochsen“ für Auszeiten

Elmar Haller ging intensiv aufs Hotel „Ochsen“ gegenüber dem Rathaus ein und beschrieb das bunte Publikum, das zu seiner Zeit als junger Mann dort verkehrte. Es seien nicht selten Tanzpartner aufgetaucht, die die 50 Jahre schon überschritten hatten, aber genauso seien 16-jährige Leute zum Ausgehen in den „Ochsen“ gekommen. Nicht nur alterstechnisch, sondern auch bezüglich der Herkunft sei „alles dabei g’wesen“. Und wenn man ihn danach gefragt habe, woran er erkenne, dass jemand vom Dorf komme, habe er salopp gemeint: „Des erkenn‘ ich an dene ihre Moschtköpf.“

Auf den Lacher folgte dann aber nachdenkliches Nicken, als Haller betonte, wie wichtig die Wirtshäuser als Treffpunkt für alle gewesen seien, welche „Kulturinstitution“ sie darstellten. Die Musik und die Tanzabende seien das Gegengewicht zu harter Arbeit und viel Strenge gewesen. „Also, i sag mal so: Im Ochsen wurden viele Ehen g‘stiftet!“

Feiern – nicht nur an Fasching

Besonders gern „sündigten“ die Isnyer damals im Café Kronenwetter, wie sie einstimmig und freudig erklärten. Die roten Osterhasen aus Zucker und die Lebkuchen seien „der Wahnsinn“ gewesen. Manch Zuhörer zeigte sich richtiggehend neidisch, weil er diese offenbar so besonderen Leckereien nie kennengelernt hat.

Auch der Gasthof „Zum Strauss“ in der Wassertorstraße, an dessen Stelle heute der NKD und rückwärtig ein großes Wohngebäude steht, war ein beliebter Treffpunkt für viele der Anwesenden. Barbara Rühwald erinnerte daran, dass der Saal in den 1960er-Jahren zur Mensa für die NTA-Schüler umfunktioniert worden war, die sich sehr engagiert gezeigt hätten, wenn es darum ging, die Räumlichkeiten für Festivitäten zu schmücken. Das wurde einhellig bestätigt: „Wie es da drin aussah! So schön geschmückt, ein Traum!“

Getanzt hätten sie bis morgens um sieben Uhr, schwärmte Rühwald. „Wir Mädchen hatten ja alle kein Geld damals, wir waren ja noch so jung. Da konnten wir uns keinen Alkohol leisten. Aber lustig und gut drauf waren wir trotzdem immer. Und manchmal, da haben uns die Herren auch ein Glas Sekt ausgegeben, das haben wir dann natürlich gern getrunken!“