Erinnerungen ans „Kinder- und Heimatfest“

Die Städtischen Museen Isny laden zu dem Erinnerungscafé mit dem Thema „Kinder- und Heimatfest: Das traditionsreichste Isnyer Fest“ ein. Mit der Unterstützung der Kulturstiftung des Bundes „Projekt-Panorama-Partner“ sind alle Interessierten am Mittwoch, 20. Juni, ab 14.30 Uhr in der Unteren Mühle zu Kaffee und Kuchen willkommen.

In Isny ist man sich laut Pressemitteilung sicher: Kinderfeste gebe es viele, aber keines sei so schön wie das eigene. Vermutlich wisse jeder Isnyer sofort Bescheid, wenn Begriffe wie Weckruf, Pavillon, Adlerschießen, Moderationen von Reinhard Lingg bei Zunftfeier und Umzug, Auto Scooter, Kletterbaum und Leni Jörgs Imbisstand fielen. Gerade im Hinblick auf das Jahr 2020 und das damit verbundene Jubiläum „400 Jahre Kinderfest“ sei es spannend in die Vergangenheit einzutauchen. Wie hat sich das Kinderfest im Lauf der Jahrzehnte gewandelt?

„Das Schönste am Kinderfest sind für mich immer die Zunftfeiern“, hat Thomas Fritz, Vorsitzender der Kinderfestkommission einmal festgestellt. Hier muss laut Mitteilung an Josef Epp erinnert werden. Sein Name sei untrennbar mit dem Kinderfest und der Handwerkerzunft verbunden, denn er habe beide zusammengeführt. 1977 gründete Josef Epp mit weiteren Bürgern die Kinderfestkommission und war bis 1993 deren Vorsitzender. Auch etablierte er die Zunftfeier mit ihren Handwerkervorführungen als Traditionsveranstaltung am Kinderfest-Montag. Ob Alemannen, Mönche oder Patrizier – wer als Kind nicht wenigstens einmal kostümiert beim Kinderfestumzug dabei gewesen sei, habe etwas verpasst, heißt es. Welche Erinnerungen an den sonntäglichen Festumzug mit mittlerweile rund 2000 Teilnehmern, Festwagen, Kutschen, Handwagen und Musikkapellen sind bis heute präsent?

Wer will, kann seine schönste Erinnerungen an das Isnyer Kinder- und Heimatfest aufschreiben und in schriftlicher Form dem Museum übergeben oder auch im Erinnerungscafé vorlesen. Gerne dürfen Fotos, alte Kinderfestplaketten und ausgemusterte Trommeln oder das Kinderfest-Outfit vergangener Tage mitgebracht werden.s