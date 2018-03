Erinnerungen an frühere Verkehrs- und Transportmittel

Die Städtischen Museen Isny laden zum Erinnerungscafé rund um das Thema „Verkehrs- und Transportmittel – von Kutschen, dem ersten Fahrrad oder Automobil zum Isny-Bähnle“ ein.

Wer kann sich an sein erstes Fahrrad erinnern? Wo kaufte man früher in Isny sein Automobil oder Motorrad? Wo parkten Kutschen? In gemütlichen Atmosphäre wollen die Veranstalter im Rahmen des Projekts Panorama Partner (gefördert von der Kulturstiftung des Bundes im Fonds Stadtgefährten) am Mittwoch, 21. März, ab 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte „Untere Mühle“ in die Vergangenheit der „Verkehrs- und Transportmittel“ in Isny abtauchen.

Nach der aktuellen Diskussion um die Gestaltung des Marktplatzes und der entfernten Platanen liegt es laut Veranstalter nahe, einen Blick zurück ins Jahre 1954 zu werfen. Damals wurde die mehr als 300 Jahre alte Obertorlinde zugunsten des innerstädtischen Verkehrs gefällt. Wer kann sich noch an diesen „Lindenkrieg“ erinnern? Auch über die Stilllegung der Bahnstrecke Kempten-Isny 1984 wird gesprochen. Die Nachfrage nach der DVD „Das Isny Bähnle“ von Hubert Jäger und dem Buchenberger Heimatmuseum zeige deutlich das Interesse, heißt es. Unvergessen seien die winterlichen Zugfahrten als der Schnee das Durchkommen sehr erschwerte. Wer hat noch Fahrkarten, Fotos oder Zugfahrpläne?