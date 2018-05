Ergebnis der Blutspendaktion überrascht positiv

Nach dem ersten zögerlichen Anlauf am frühen Donnerstagnachmittag hat sich die DRK-Ortsgruppe Isny doch positiv überrascht vom Zulauf der Blutspende-Aktion gezeigt.

282 Spendenfreiwillige sind erschienen. 27 konnten nicht zugelassen werden, so dass schließlich 255 Blutkonserven in die Blutspendezentrale nach Ulm gegeben wurden. Gegenüber den letzten beiden Vorjahren eine Steigerung von sieben Konserven. Unter den Freiwilligen waren 25 Erstspender.

Bereitschaftsleiterin Renate Kreil äußerte sich sehr zufrieden. „Wir haben heute zum ersten Mal ein neues System getestet, was für viele Spender ungewohnt war und vielleicht auch unten vor dem Labor zu langen Wartezeiten führte“, erklärte sie entschuldigend und fügte jedoch auch gleich hinzu, dass man nach dem heutigen Tag auf jeden Fall den Ablauf weiter optimieren werde. Auch der leitende Arzt Wolfgang Dieing ist optimistisch was die Umstellung angeht. „Durch die Verlagerung des Labors nach unten und die Spende im oberen Bereich des Kurhauses können wir mit einem kleineren Ärzteteam die gleiche Anzahl an Spender behandeln“, so Dieing. Zudem sei der Qualitätsstandard hierbei noch weiter erhöht worden. Mit dem Gesamtergebnis sind er und sein Team von rund 50 ehrenamtlichen Helfern sehr zufrieden und möchten sich bei allen Freiwilligen bedanken.

Äußerst erfreut zeigte sich das gesamte Team über den großen Anteil an jungen Leuten. So wie die beiden 18-jährigen Erstspender, die sich zur Blutspende entschlossen haben. Um „anderen Menschen zu helfen“ und auch mit dem Gedanken „vielleicht auch selbst einmal diese Hilfe zu benötigen“.

Blut spenden ist eine schnelle An-gelegenheit. In sechs bis acht Minuten werden 500 Milliliter Blut abgenommen. „Bei manchen geht es sogar in vier Minuten“, erklärt ein DRK-Helfer und fügt schnell hinzu „Auch der Aufbau des Blutes geht schnell. In kurzer Zeit wird das Blut im Körper nachproduziert“. Ende August findet der nächste Blutspendetermin statt. Hoffentlich mit einer ebenso positiven Resonanz.