Erfolgreicher Abschluss der Skispringer

Die Skispringer des WSV Isny haben beim Finale des Deutschen Schülercups im Skisprung und in der Nordischen Kombination in Garmisch-Partenkirchen noch einmal hervorragende Leistungen gezeigt. Als einziger Isnyer, der in der Nordischen Kombination startete, erreichte Hannes Hofmann in einem konkurrenzstarken Feld im Supersprint über 800 Meter den sehr guten 14. Platz. Skispringer Aeneas Frisch verpasste in Oberstdorf knapp das Podest.

Bei idealen Bedingungen fand am Samstag in Garmisch-Partenkirchen der Sprungwettkampf auf der Großschanze K80 statt. Hannes Hofmann erreichte in der Nordischen Kombination die Weiten 57 Meter und 60 Meter und belegte in der Sprungwertung den 27. Platz. Im Kombinationslauf belegte er wie am Vortag den 14. Platz.

In derselben Altersklasse wie Hannes Hofmann ging Otto Maus bei den Skispringern an den Start, der in dieser Saison schon mit vorderen Plätzen aufwarten konnte. Allerdings konnte der Isnyer in Garmisch-Partenkirchen aufgrund einer längeren Verletzungspause nicht an die vorigen Ergebnisse anknüpfen und sprang mit Weiten von 73 Metern und 68 Metern auf den 15. Platz.

Robin Zettler vom WSV startete in der Altersklasse S15 und lag nach dem ersten Durchgang hoffnungsvoll auf einem sehr starken vierten Platz. Er musste dann aber nach einem etwas schwächeren zweiten Durchgang einige Konkurrenten vorbeiziehen lassen und beendete den Wettkampf auf dem achten Platz. In der Pokalwertung haben sich Otto Maus und Robin Zettler mit einem achten und einem elften Platz die Einladung zur Sichtung des Deutschen Skiverbands für den D/C-Kader erarbeitet.

Beim Teamspringen der Schüler auf den Weltcupschanzen in Garmisch-Partenkirchen erreichte Robin Zettler mit dem Team Skiverbände Baden-Württemberg I (SBW) den dritten Platz.

Im Deutschlandpokal fand eine Woche zuvor das Finale in Oberstdorf statt. Dort ging Aeneas Frisch vom WSV Isny an den Start. Frisch bestätigte mit Weiten von 87 Metern im ersten Versuch und 88 Metern im zweiten Versuch seine solide Form und verpasste als Vierter nur knapp das Podest. Er beendete die Saison im Deutschlandpokal auf Platz fünf in der Pokalwertung.