Erfolgreiche Kinder-Gürtelprüfung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 1. Juli fand in Isny in der Ju Jutsu Abteilung des TV Isny wieder eine Gürtelprüfung statt. Abgenommen wurde diese Gürtelprüfung von Patrick Lange 6. Dan (Prüfungsbeauftragter Ju Jutsu Verband Württemberg) und Stefan Fischer 2. Dan (beide aus Ravensburg). Gestartet wird in einer Gürtelprüfung mit dem Angrüßen auf der Matte. Anschließend werden von allen ihre jeweiligen Bewegungsformen demonstriert. Danach folgt der technische Teil der mit zweier Paaren abgefragt wird.

Alle Kinder können nun stolz im Training ihre neuen Gürtel tragen. Teilgenommen haben: Kira Denniger und Nele Köhler - gelbe Spitze; Silas Basséne, Luca Bühler und Lucas Hengge - gelber Streifen; Dominik Zähringer, Alia Fuhl, Noah Fuhl, Benedikt Hartig und Jannes Kübler - gelber Gürtel; Hannes Walzer, Lia Köhler, Phillip Denniger, Balthar Wehrmann und Janosch Raml - gelber Gürtel mit orangener Spitze.