Erfolgreiche Handy-Spendenaktion in Isny wird fortgesetzt

Im Herbst 2020 hat der Arbeitskreis „Eine Welt“ der katholischen Kirchengemeinde St. Georg/ St. Maria dazu eingeladen, ausgediente Handys zu sammeln und an das kirchliche Hilfswerk „Missio“ zu senden, damit sie dort recycelt werden können. Bis heute wurden mehr als 100 Handys gespendet, teilt Diakon Jochen Rimmele mit. Die erfolgreiche Handyspendenaktion gehe weiter, um möglichst viele weitere Handys dem guten Zweck zuführen zu können.

Zum Hintergrund schreibt Rimmele: Rebellen führen im Kongo seit Jahren einen grausamen Krieg um wertvolle Rohstoffe, die für die Handyproduktion gebraucht werden. Frauen, Männer und Kinder werden in den Minenregionen Opfer der Gewalt. Um die darin enthaltenen Bodenschätze zu gewinnen, mussten Millionen Tonnen von Erz abgebaut werden. Das gehe mit Recyclen einfacher und umweltfreundlicher.

„Daten der Althandys werden vollständig gelöscht“

Wer „Missio“ sein altes Handy spendet, entsorgt diesen Elektroschrott verantwortungsbewusst und ermöglicht fachgerechtes Recyclen, teilt der Diakon mit. Dabei würden die Daten der Althandys vollständig gelöscht. „Missio“ unterstützt mit dem Erlös aus dem Recycling Hilfsprojekte im Kongo. So fließt ein Teil des Geldes in Traumazentren und andere Hilfen für Familien, die unter dem gewaltsamen Abbau der Rohstoffe leiden.

Praktisch funktioniert die Spendenaktion folgendermaßen: Im Schriftenstand der Kirche St. Maria liegen Tüten bereit, in die ausgediente Handys gelegt werden können. Diese Tüten werden anschließend in einem Karton gesammelt und an das kirchliche Hilfswerk „Missio“ geschickt. Neben dem Wiederverwerten alter Handys gibt es laut Rimmele noch eine weitere Möglichkeit, nachhaltig mit den Geräten umzugehen. Seit einem Jahr gibt es das „Fairphone“, das erste Handy, bei dem nur Mineralien aus zertifizierten Minen verarbeitet würden. Damit werde sichergestellt, dass die Gewinne nicht an die Kriegsparteien fließen.