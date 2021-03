Erfahrungen durch ein Freiwilliges Soziales Jahr

Vergangenen Herbst haben wieder einige junge Erwachsene, trotz oder gerade wegen der Pandemie, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt Isny begonnen. Maren Franz und Moritz Wolff schildern im Interview mit SZ-Mitarbeiterin Marie Seeger ihre jeweiligen, individuellen Erfahrungen, die sie bis jetzt im Rahmen ihres FSJ gemacht haben.

Wie habt ihr eure FSJ-Stelle gefunden? Hättet ihr auch ohne die Pandemie ein soziales Jahr absolviert?

Maren: Zu meinem FSJ im Schülerhaus Isny bin ich eigentlich durch Zufall gekommen. Ich war dort zu meiner Grundschulzeit selbst in Betreuung. Eine Mitarbeiterin hat mich dann gegen Ende meiner Schulzeit gefragt, ob mich die FSJ-Stelle dort interessieren würde. Weil ich ich mir noch nicht sicher war, was ich nach dem Abi machen werde, hat sich das FSJ dann gut geeignet.

Moritz: Ich hatte zuerst vor, in Kempten ein FSJ im Kulturbereich zu machen. Aufgrund der Pandemielage musste ich mir jedoch kurzfristig einen neuen Plan überlegen. Über den Chat unserer Jahrgangsstufe habe ich dann herausgefunden, dass die FSJ-Stelle am Gymnasium in Isny noch frei ist. Daraufhin habe ich mich dort beworben und wurde auch angenommen.

Was sind eure Aufgabenbereiche?

Maren: Im Schülerhaus Isny ist vorrangig die Beschäftigung der Kinder das Ziel, also ihnen zum Beispiel bei den Hausaufgaben zu helfen oder gemeinsam zum Mittagessen zu gehen. Aber ich leiste auch den Betreuern Unterstützung, indem ich beispielsweise die Hygienemaßnahmen umsetze oder Verwaltungsaufgaben übernehme.

Moritz: Im Prinzip habe ich mehrere Aufgabenbereiche. Zum Einen übernehme ich verschiedene Aufgaben im Verwaltungsbereich. Zum Anderen helfe ich bei Normalbetrieb in der Mensa und in der Bibliothek. Außerdem bin ich dem Hausmeister behilflich - an sich bin ich also ein Helfer für alles!

Was konntet ihr bereits lernen? Gibt es ein Ereignis, an das ihr euch noch lange Zeit erinnern werdet?

Maren: Ich merke, dass ich viel offener geworden bin und mir mehr Durchsetzungsvermögen und Konfliktfähigkeit angeeignet habe. Ich plane nun außerdem, im Herbst ein Studium im sozialen Bereich anzufangen. Woran ich mich lange noch erinnern werde ist das Vertrauen der Kinder. Ich wurde von ihnen direkt ins Herz geschlossen.

Moritz: Ich bekomme jetzt einen ganz anderen Einblick in den Alltag der Schule. Außerdem hilft es mir bei meiner Studienentscheidung, noch ein Jahr praktisch zu arbeiten. An was ich mich gerne noch erinnere ist die Notbetreuung vor Weihnachten. Da konnte ich mit zwei Kindern den ganzen Vormittag verbringen und zum Beispiel basteln und Fußball spielen. Außerdem hat mich ein Fünftklässler angesprochen, als ich den Müll rausgebracht habe. Er fragte mich, ob er mir helfen könne. Seitdem bringen wir jeden Freitag gemeinsam den Müll raus und haben eine Freundschaft entwickelt.

Gibt es etwas, das ihr an eurem FSJ kritisiert?

Maren: Für mich sind die Seminare etwas zäh. Da lernt man theoretisches Wissen. In der Schule haben wir das meiste davon jedoch schon behandelt. Deshalb konnte ich daraus noch nicht so viel mitnehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das soziale Jahr durch ein etwas höheres Gehalt attraktiver für junge Menschen gestalten könnte. Man sollte ein FSJ aber natürlich auf keinen Fall nur aufgrund des Gelds anfangen!

Moritz: Da gibt es eigentlich nichts!

Würdet ihr ein FSJ weiterempfehlen und an wen?

Maren: Ich kann ganz klar sagen, dass ich ein FSJ jedem jungen Menschen weiterempfehlen würde! Wenn man sich darauf einlässt, kann man viel fürs Leben lernen. Egal, ob einem das FSJ an sich gefällt: Man nimmt auf jeden Fall etwas mit.

Moritz: Ich würde es auf jeden Fall jedem empfehlen. Gerade nach der Schule ist ein FSJ eine gute Abwechslung zu dem eher theoretischen Schulalltag. Es hilft einem dabei, Orientierung außerhalb der Schulwelt zu gewinnen und Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln. Außerdem erhält man die Möglichkeit, etwas zur Gesellschaft beizutragen.

Was wären eure Tipps, um die geeignete FSJ-Stelle zu finden?

Maren: Es gibt ja die Möglichkeit ein FSJ oder aber aber auch ein FÖJ, ein Freiwilliges Ökologisches Jahr, zu absolvieren. Da könnte man zuerst einmal schauen, welche Richtung man interessanter findet. Ich kann jetzt persönlich nur über das FSJ sprechen. Da sollte man schauen, welchen Bereich man am spannendsten findet. Denn es werden einem so viele Möglichkeiten geboten, wie zum Beispiel die Arbeit in einem Altenheimen, Sportverein oder sogar in einer Suchtklinik.

Moritz: Ich denke, man sollte einfach man selbst sein und schauen, was einen interessiert. Wenn man sich dann bewirbt sollte man auf jeden Fall offen sein und Flexibilität zeigen. Das ist bei einem FSJ besonders wichtig.