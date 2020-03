Er kümmert sich um Isnyer Kunstschätze

Von einem bemerkenswerten Bestand an Gemälden und Skulpturen innerhalb ihrer Kunstsammlung berichtet die Stadt Isny. Aktuell ist Restaurator und Kirchenmaler Erwin Roth aus Ausnang an einigen Gemälden im Rathaus mit konservatorischen Arbeiten beschäftigt.

Auf den ersten laienhaften Blick scheint das Gemälde von 1782, das eine Hafenszene mit Schiffen zeigt, völlig in Ordnung zu sein. Der zweite genauere Blick offenbart winzige Schäden. „Die Bilder hängen im historischen Sitzungssaal nicht unter idealen musealen Bedingungen“, stellt Roth fest. Das Hauptproblem sei die Heizung, der Raum werde nahezu täglich genutzt. Und der Wechsel von Raumtemperatur und Feuchtigkeit, der ständige Wandel in den Bedingungen, setzt den Bildern zu.

Lebendiges und totes Material

Die Leinwand und das Holz des Rahmens sind lebendiges Material. „Die Leinwand nimmt Feuchtigkeit auf und zieht sich beim Trocknen wieder zusammen“, erklärt der Fachmann. Grundierung und Farbe wiederum seien „totes Material“. Das erzeuge Spannung auf dem Bildträger, „die Malerei macht das nicht mit.“ Es gibt „Schollenbildung“, Risse, winzige Abplatzungen. Roth trägt an entsprechenden Stellen akribisch Spiritus auf, der sich in die Leinwand einzieht, fügt Bindemittel hinzu und legt danach mittels Wärme die Farbe wieder auf der Leinwand an. Auf Dauer verlöre die Leinwand Spannung. Und so müsse auch mancher Keilrahmen nachgespannt werden.

„Wenn man alle zwei bis drei Jahre solche konservatorischen Arbeiten macht, braucht man sich um die Bilder keine Sorgen machen“, betont Roth. Diese Bestandssicherung spare letztlich auch Kosten. Wie bei der Stadt Isny mit dem Kunstbestand umgegangen werde, findet der Restaurator vorbildlich. Zum einen, weil die gesamte Isnyer Kunstsammlung im Jahr 2017 katalogisiert worden sei. Zum anderen, weil in die Bestandssicherung investiert werde. Im Bürgermeisterzimmer kümmert sich Erwin Roth unter anderem um ein Kruzifix und eine Muttergottes. Die drei Bildnisse historischer Persönlichkeiten im Vorzimmer des Bürgermeisters dürfen sogar auf Reisen gehen: Die nimmt der Restaurator mit in seine Werkstatt.