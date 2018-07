Ensembles bringen Weltrythmen nach St. Maria

Für einen Abend wurde eine Isnyer Kirche zum Schauplatz der Begegnung von Religionen und fremdartigen Klängen. Zum zehnten Mal wurde das Festival „Musica Sacra International“ von Marktoberdorf aus organisiert und drei Ensembles gaben in St. Maria in Isny unter dem Titel „ex oriente lux“ ein Konzert das mit viel Beifall belohnt wurde.

Gerhard Weisgerber, Leiter des ökumenischen Arbeitskreises Bildung begrüßte die Musiker und die Gäste im Namen der katholischen Kirchengemeinde St. Maria. „Dieses Gotteshaus wurde in einer Zeit erbaut, als die Leute noch viel mit der Abgrenzung von katholisch und protestantisch zu tun hatten“, erinnerte er. Umso mehr dürfe man sich freuen, dass nun auch andere Religionen in Frieden und Freude zueinander fänden. Das Erguvan Ensemble aus Istanbul unter der Leitung von Seda Tüfekcioglu war einer der Botschafter der fünf Weltreligionen. Das seit 2007 bestehende Ensemble interpretiert Musik der Sufis und des osmanischen Reiches. Allah hat viele Beinamen und gesungen wirken sie beschwörend, sind hingebungsvoller Ausdruck des Glaubens. Die immer schneller werdende Tonfolge gab dem Gesang eine intensive Wirkung, der sich auch der christliche Zuhörer nicht entziehen konnte. Die wie beim Mantra ständige Wiederholung scheint geeignet in Trance zu versetzen. Weil das Ensemble über sehr gute Stimmen verfügt und mit Zither Quanun, Rohrflöte und Kurzhalslaute selten gehörte aber klangvolle Instrumente einsetzt, waren die gesungenen Lobpreisungen auch musikalisch ein Genuss. Schwerer machten es Druphad-Sänger Ashish Sankrityayan aus Delhi und Skye Lofvander aus Dänemark als Ensemble Subtle Voices ihren Zuhörern. Sankrityayans Singen, mit eindrücklichen Handbewegungen untermalt, begann fast unhörbar, steigerte sich und sein Singen zog immer mehr in Bann. Ähnlich exotisch klang das Obertonsingen von Lofvander, das mehrstimmige Singen eines einzelnen Sängers. Moderator Volker Mettig nannte den Oberton die „Spektraltöne eines Klanges“ und was immer auch man sich darunter vorzustellen hat, es war faszinierend anzuhören.

Wundervolle Stimmen, teils lebhafte Rhythmen und vollendeter Chorgesang zeichneten „Aswatuna Global Voices“ aus Jordanien aus. Unter der Leitung von Shireen Abu Kadher und André de Quadros sang der aus dem ersten arabischen Chorfestival 2008 heraus entstandene Chor Musik des nahen und mittleren Ostens sowohl islamischen als auch christlichen Ursprungs. Musik die auch von der Komposition her hochrangig war und die keinen unbewegt ließ. Selbst in der Kirche verteilt füllten die starken Stimmen mühelos den großen Raum. Die religiösen Lieder, die gesungenen Gebete wurden mit Freude, geradezu jubilierend vorgetragen. Und es war egal, welche Religion dahinter stand, die Musik drückte einfach Liebe zu Gott aus. Dass der ganze Chor einschließlich seiner Leiter zudem eine sehr sympathische Ausstrahlung hatte, trug sicher auch zu dem nicht enden wollenden Beifall bei.