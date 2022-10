Engele flieg bei der Isnyer Schlosweihnacht

Nach zwei Jahren Pause freut sich die Stadt auf ihren Weihnachtsmarkt im Innenhof von Schloss Isny, dessen allabendlicher Höhepunkt das traditionelle Engelefliegen ist. Los geht es am 30. November. Greifbare Vorfreude gibt es in Form von Wertgutscheinen, die ab sofort erhältlich sind, wie die Stadt mitteilt.

2020 war an einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt im heimeligen Schlosshof nicht einmal zu denken. Auch im letzten Jahr mündeten all die monatelangen Überlegungen und Vorbereitungen rund um schwer kalkulierbare Corona-Auflagen schlussendlich in einer Absage. Keine Frage, dass die Freude bei der Isny Marketing GmbH (IMG) riesig ist: „Einfach nur großartig, dass wir ohne jegliche Zugangsbeschränkungen planen und endlich wieder zur Isnyer Schlossweihnacht einladen können“, so Katrin Mechler von der IMG.

„In diesem Jahr müssen wir zwar das Thema Energie bei der Planung berücksichtigen“, ergänzt Mechler, „die einzigartige Atmosphäre im Schlosshof wird aber in jedem Fall erhalten bleiben.“ Das soll ein entsprechendes Konzept gewährleisten, das die IMG aktuell erarbeitet und mit dem sich Einsparungen ohne Einschränkungen umsetzen lassen sollen, so die Mitteilung. Fest stehe: 2022 werden wieder Weihnachtsklänge, Glühweinduft und Kinderlachen den festlich geschmückten Schlosshof erfüllen. Vom 30. November bis 4. Dezember ziehen in die liebevoll dekorierten Holzhütten Kunsthandwerk und Gaumenfreuden ein, Kunst und Kultur locken ins Schloss. Ein Kinderprogramm sowie musikalische Darbietungen auf der Freilichtbühne und in den Kirchen ergänzen das Angebot.

Gutscheine für die Isnyer Schlossweihnacht im Wert von je drei Euro in gewünschter Anzahl sind ab sofort in der Isny Info im Hallgebäude erhältlich. Während der gesamten Schlossweihnacht können sie an allen Ständen wie Bargeld eingesetzt werden, auch für den Eintritt zum Kindertheater und weiterer Programmpunkte. Bestellungen von Firmen (ab 20 Stück, auf Rechnung) nimmt das Büro für Stadtmarketing / Geschäftsstelle Isny Aktiv (07562 / 9999060, info@isny-aktiv.de) entgegen.