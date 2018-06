Eng benachbart und doch so verschieden

Das Museum am Mühlturm widmet sich mit der Ausstellung „500 Jahre Reformation – bitte persönlich“ und vielen weiteren Veranstaltungen das ganze Jahr hindurch dem Beginn der Reformation vor 500 Jahren und deren Auswirkungen auf Isny. Auftakt war jüngst ein Vortrag von Manfred Haaga, der die unterschiedliche konfessionelle Entwicklung in Isny und Wangen darstellte.

Zwei benachbarte Freie Reichsstädte mit ähnlicher Größe, Wirtschafts- und Sozialstruktur, trafen im Angesicht der Reformation gegensätzliche Entscheidungen: Während Isny sich sehr früh der Reformation anschloss, blieb Wangen katholisch. Doch wie kam es dazu, dass die Menschen in einem so kleinen, überschaubaren Raum so unterschiedlich auf die Lehre Luthers reagierten? Museumsleiterin Ute Seibold konnte in ihrem überfüllten Museum vier Herren begrüßen, die die Frage beantworten sollten: Stephan Wiltsche, Dekanatsreferent und katholischer Klinikseelsorger aus Wangen, sowie aus Isny Historiker Manfred Haaga, dessen früheren Kollegen am Gymnasium, Hans Westhäuser, sowie Johannes Ringwald.

Wiltsche spürte zunächst Johannes Guldin nach (1400 bis 1484), dessen steile Karriere im ehemaligen Dekanat Isny begann, der zum Genaralvikar der Diözese Konstanz berufen und später als Gesandter der Bischöfe zum Basler Konzil geschickt wurde. „Als einer der seltenen Kandidaten bürgerlicher Herkunft wurde er 1444 sogar zum Domherren in Konstanz ernannt“, wusste Wiltsche.

Zwischen 1460 und 1470 stiftete Guldin Beiträge für Prädikaturen in Wangen und auch in Isny sowie den Grundstock für die Prediger-Bibliotheken. Im Stiftungsbrief verlangte er von theologisch gut ausgebildeten Predigern, „sie sollen in guter red und gespräch sein“ und erwartet, „das si in wort und werk ainander glych syen.“ Die von Guldin in Wangen gestiftete Bibliothek sei gänzlich unbekannt geblieben, erklärte Wiltsche, und die insgesamt 6000 Bände hätten durch mehrere Brände erhebliche gelitten. Heute sind sie im Besitz des katholischen Dekanats und in der ehemaligen Klosterbibliothek Weingarten untergebracht.

Schlimme kirchliche Missstände

Westhäuser schilderte die politischen und religiösen Rahmenbedingungen Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts: „Der Hunger nach profunder Predigt war groß und die kirchlichen Missstände waren auch schlimm.“ Die Ortsgeistlichen seien wegen mangelnder Bildung und laxem, unmoralischem Lebenswandel Zielscheibe von Spott und Hohn gewesen, die Prädikanten dagegen in den Humanwissenschaften und in der Theologie umfassend gebildet.

Der frühere Pfarrer Ringwald stellte einige der kostbaren Exemplare der Isnyer Prädikanten-Bibliothek vor, einer Studierstube in der Nikolaikirche, die heute als einzige in Europa im Originalzustand von vor 500 Jahren erhalten geblieben ist.

Haaga umriss die geschichtlichen Fakten und vor allem die personellen Einflüsse in den beiden Städten, die zur Annahme der neuen Lehre in Isny und zu deren Ablehnung in Wangen geführt hatten. In Isny waren es wohl mehrere, sich ergänzende und verstärkende Faktoren: Der Prädikant und spätere Pfarrer von St. Nikolai, Konrad Frick, sei eine Schlüsselfigur gewesen; ebenso die hochgebildeten Leiter der Lateinschule, Dionysius Reuchlin und Paul Fagius. Sie alle waren gut vernetzte Multiplikatoren für die neue Lehre.

Einflussreiche Patrizierfamilien waren der reformatorischen Bewegung gegenüber sehr aufgeschlossen, allen voran die Bufflers, die wirtschaftliche und familiäre Beziehungen nach Nürnberg hatten, einem Vorboten der Reformation. Der Rat der Stadt Isny konnte sich mit der neuen Kirchenordnung vom „lästigen“ Kloster rechtlich trennen, sich Ländereien einverleiben, den „Gipfel der Selbständigkeit“ erklimmen.

„Warum aber blieb Wangen katholisch? Warum sind Luther – und auch die Schweizer Reformatoren – dorthin nicht vorgedrungen?“ fragte Haaga. Jedenfalls sei der Rat der Stadt nie mit dem Ziel tätig geworden, die Reformation einzuführen. Wirtschaftliche Gründe wie in Isny, gab es in Wangen nicht. Vielmehr hätten namhafte Patrizierfamilien reformatorische Bestrebungen strikt abgelehnt. Seit 1510 wirkte in Wangen der hochgebildete Stadtpfarrer Ulrich Wiser. Dieser sei zwar auch von der Reformbedürftigkeit der Kirche und des Priesterstandes überzeugt gewesen und gründete eine Priesterbruderschaft, die fromme, vorbildliche Lebensführung einforderte. Wiser sei aber ein einflussreicher, dezidierter Vertreter des alten, katholischen Glaubens geblieben.

„Ohne eine theologische Leitfigur fehlte in Wangen die Voraussetzung für eine reformatorische Bewegung“, lautete Haagas Fazit, die dortigen Pfarrer seien durchweg Doktoren der Theologie gewesen, allen voran Ulrich Wiser. Und in einer kaiserlichen Urkunde wurde Wangen bescheinigt, dass die Stadt „sich von der alten, wahren christlichen Lehre nicht habe abbringen lassen, sondern beständig in des Kaisers und Reiches Gehorsam blieb.“

Isny war rein evangelisch und duldete keine Katholiken innerhalb ihres Rechtsbereiches. Dagegen war in Wangen die katholische Konfession Voraussetzung für das Bürgerrecht.

Öffnungszeiten der Sonderausstellung im Museum am Mühlturm: Do./ Sa./ So. 14 bis 17 Uhr,

Führung jeden zweiten So. im Monat, 14 Uhr; Führungen in der Prädikantenbibliothek jeden Mi. 10.30 Uhr und jeden ersten Sa. im Monat um 15.30 Uhr.