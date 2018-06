Energiegenossenschaft will in Windkraft investieren

Die Freie Energiegenossenschaft Isny (FEGI) hat auf der Suche nach neuen Investitionsfeldern die Windkraft ins Visier genommen. Das geht aus den Vorträgen der FEGI-Vorstandsmitglieder Hellen Maus und Andreas Wingartz auf der Mitgliederversammlung am Mittwochabend hervor. Dazu passend stellte eine Gruppe Biberacher Hochschulstudenten eine aktuell laufende Projektarbeit vor, in der sie Beteiligungsmodelle der FEGI in der Windenergie prüfen will.

Der FEGI-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Hodrus sagte eingangs der Versammlung zwar: „Wir sind recht zufrieden.“ Die Genossenschaft habe seit ihrer Gründung im Jahr 2009 eine gute Entwicklung genommen. Doch zuletzt gebe es „wenig Veränderung, aber freie Mittel“, sagte Hodrus, der einige Eckdaten der Genossenschaft nannte. Das Geschäftsguthaben der FEGI mit ihren 236 Mitgliedern habe zum Jahresende 2015 etwas mehr als 974000 Euro betragen.

Option Wasser wird verworfen

Was die FEI künftig plant, konkretisierten die gleichberechtigten Vorstände. Maus sagte, die Genossenschaft wolle keine „Photovoltaikverwaltungsgesellschaft“ sein. „Wir wollen weiter investieren. Wir sind auf der Suche nach neuen Projekten“, sagte sie, die seit der Gründung bei der FEGI dabei ist. Die Windenergie sei ein „großes, offenes Feld“, gab Maus eine neue Richtung aus. Wingartz ergänzte: Die Option Wasser habe die FEGI dagegen „verworfen“, da mit diesem Bereich „hohe Einstiegspreise und niedrige Erwartungen“ verknüpft seien. In drei Workshops, von denen zwei bereits stattgefunden haben, solle außerdem erörtert werden, sagte Wingartz, wohin sich die FEGI in den kommenden zehn Jahren hin orientiere.

In ihrem Geschäftsbericht zeigten die beiden Vorstände auf, dass die Erträge aus den neun PV-Anlagen der FEGI von 105855 auf 97315 Euro gesunken seien, ebenso die KWh-Menge – von 299335 auf 272986. Eine Personalie gaben Maus und Wingartz auch bekannt: Klaus Einsle sei seit dem 1. April zum Technischen Delegierten der FEGI bestellt.

FEGI-Aufsichtsrat Bernhard Rinninger stellte den Jahresabschluss vor und betonte, dass im Moment mit 505000 Euro etwa die Hälfte des Genossenschaftskapitals in der Beteiligung an der Bioenergie Isny (BEI) gebunden sei. Die FEGI habe „die Zukunft in diesem Engagement“ erkannt, freute sich Rinninger. Seinem Vorschlag einer Dividende von drei Prozent an die FEGI-Genossenschaftsmitglieder folgten die Anwesenden geschlossen.

Maus gab außerdem einen Überblick über das BEI-Geschäftsjahr 2015. Die BEI erweitere ihr Netz kontinuierlich, zudem werde es „nachverdichtet“. Im Hackschnitzel-Heizwerk am Rain sei ein 500 KW-Erdgaskessel als Redundanz installiert worden. Die Anschlussleistung habe sich im vergangenen Jahr auf 4700KW erhöht, die Liefermenge an KWh sei auf 7,5 Millionen gesteigert worden. Dadurch seien 862500 Liter Heizöl und 2243 Tonnen CO2 eingespart worden.

Sibylle Lenz war in Vertretung des Bürgermeisters anwesend, lobte die FEGI als ein „Erfolgsmodell für die Stadt“ und ein „wahres Bürgerprojekt“. Lenz übernahm die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat; beides fiel einstimmig aus.

Fabian Schneider von der Hochschule Biberach stellte als Sprecher einer achtköpfigen Studentengruppe ein Projektarbeit vor. Sie sieht die Prüfung von Beteiligungsmodellen der FEGI in der Windenergie vor. Projektgedanke sei, dass für die Weiterentwicklung der Genossenschaft „eine Beteiligung an einem Windparkprojekt geprüft werden“ soll. Die Ergebnisse des Projekts sollen in der zweiten Juni-Hälfte auch in Isny vorgestellt werden.

Auch Regina Yoonmie Soh durfte der Versammlung kurz ihr Projekt vorstellen. Die Studentin aus Südkorea ist für ihre Masterarbeit gerade in Isny und beleuchtet die Stadt durch Gespräche und einen Fragebogen als „Fallbeispiel für Bürgerbeteiligung“.