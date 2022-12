Emotionaler Wechsel bei den Isnyer Kinderfestwirten

Interessierte für die Mitarbeit in der Geschäftsstelle der Kinderfestkommission oder die Koordination des Frauennachmittags wenden sich per Mail an info@isny-kinderfest.de.

Für die Kinderfestkommission Isny ist die jüngste Mitgliederversammlung eine gewesen, in der nach drei Jahren endlich wieder über ein Kinder- und Heimatfest gesprochen werden konnte, das im zurückliegenden Sommer stattgefunden hatte. Rundum zufrieden zeigten sich Vorstand und Mitglieder mit dem, was im Juli in der Stadt und auf dem Festplatz am Rain los gewesen war. Und dann kamen sogar noch einmal die Erinnerungen hoch an den wahrscheinlich emotionalsten Moment der viertägigen Feierlichkeiten.

Kinderfestmontag, Zunftfeier der Isnyer Handwerkerzunft im Festzelt am Rain: Nach 15 Jahren werden die Festwirte Volker und Marc Zehrlaut mit ihrem Team auf der Bühne verabschiedet. Es gibt langen Applaus, es fließen reichlich Tränen, es ist ein ganz besonderer Moment, den niemand so schnell vergisst, der dabei war.

„Es war ein Riesenerfolg“, erinnert sich Volker Zehrlaut bei der Mitgliederversammlung mit einigen Monaten Abstand an das letzte Kinder- und Heimatfest, bei dem er mit Sohn Marc für Speis und Trank verantwortlich zeichnete.

„Dankbar“ seien sie, sagen Vater und Sohn, wenn sie auf die eineinhalb Jahrzehnte zurückblicken als Festwirte, die ohne die gute Mitarbeit aller nicht so verlaufen wären. „Das Kinderfest ist ein Projekt von ganz vielen Menschen“, macht Marc Zehrlaut klar.

Ans Niveau der Vorgänger herankommen

Wie groß die Leistung der Zehrlauts war, verdeutlicht die Vorstellung der künftigen Festwirte Florian Pfisterer und Maximilian Petzel. Sie würden versuchen, an das Niveau ihrer Vorgänger heranzukommen, sagt Petzel, bei dem großer Respekt mitschwingt, wenn er hinzufügt: Es sei schön, dass die Messlatte so hoch liege. Pfisterer, wie Petzel in Isny aufgewachsen, verdeutlicht, dass es eine „Riesenherausforderung“ sei, die Verantwortung von den Zehrlauts zu übernehmen. Aber, versichern beide, sie freuten sich sehr auf die Aufgabe.

„Es gibt nichts Besseres wie was Gutes“, laute das Motto, mit dem sie an die Sache herangehen würden, sagt Pfisterer, der im kommenden Jahr aus dem Großraum München wieder in die Heimat zieht. Mit ihrem Ansatz haben sich die beiden neuen Festwirte gegen vier Mitbewerber durchgesetzt – und damit einen Wechsel der besonderen Art ausgelöst: Das größte Fest der Isnyer geht aus den Händen zweier Isnyer in die Hände zweier Isnyer über.

Damit ihnen noch einmal deutlich wird, worauf sie sich einlassen, bekommen Pfisterer und Petzel aus den Händen der Kinderfestkommissions-Vorsitzenden Eva Schwärzler jeweils ein Exemplar des Jubiläumsbuchs zu „400 Jahre Isnyer Kinder- und Heimatfest“ überreicht. Marc und Volker Zehrlaut erhalten je eine Kinderfesttrommler-Stoffpuppe und eine Flasche Wein überreicht. Es folgt ein mehr als verdienter, letzter Applaus für ihren Einsatz in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten.

Ein voller Festplatz

Neben dem Wechsel der Festwirte dürfen Schwärzler und Monika Hodrus, Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle der Kinderfestkommission, auf ein rundum gelungenes Kinder- und Heimatfest 2022 zurückblicken. Eingangs erwähnt Hodrus kurz die Corona-Ausgabe 2021 „S’kloine Kinderfescht“ mit einigen Einzelaktionen und erinnert damit daran, dass zwei Jahre lang nichts normal war.

Im zurückliegenden Sommer sei der Festplatz dafür an vier Tagen fast aus allen Nähten geplatzt. „Es ist alles gut gelaufen. Es war ein voller Erfolg. Wir haben ein bisschen geschwitzt“, sagt Schwärzler und lacht. Für sie war es auch deshalb ein besonderes Kinder- und Heimatfest, weil sie erstmals als Nachfolgerin von Thomas Fritz verantwortlich war. Nicht zuletzt dank Spenden sei es außerdem ein finanziell ziemlich ausgeglichenes Fest gewesen, geht aus dem Bericht von Hodrus hervor.

Alle eint bei der Mitgliederversammlung die Vorfreude auf das kommende Kinder- und Heimatfest 2023. Vorher müssen aber zwei wichtige Personalien geklärt werden. Da Monika Hodrus als Mitarbeiter in der Geschäftsstelle der Kinderfestkommission aufhört, wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gesucht. Möglichst soll die Stelle schon im Januar frisch besetzt sein. Ebenso neu zu vergeben ist die Verantwortung für den Frauennachmittag am Samstag.