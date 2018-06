Emotionale Autonomie ist eine Losung

Aus seinem neuen Buch „Die seelenlose Gesellschaft. Wie unser Ich verloren geht“ hat Till Bastian keine Zeile gelesen. Vorlesen sei langweilig und so entschied er sich am Freitagabend im Kunstraum Isny auf Einladung von „Literatur im Fenster“ für die freie Rede. Über Aussagen, Inhalte und Anliegen eben jenen Buches, über Ursachen moderner Seelenlosigkeiten und über Möglichkeiten ihnen zu begegnen. Dagmar Eger-Offel stellte den Autor – 1949 in München geboren, promovierter Mediziner, Psychotherapeut und Politiker, seit 1989 in Isny zu Hause – als einen von ungeheurer Bandbreite vor. Reichend vom Krimi über Beiträge zur Friedensforschung, zu Lebenskünstlern, die länger leben, zu lautlosen Gegnern, die unsere Zukunft verseuchen, oder der im 2010 erschienenen Band „Seelenleben“ die immerwährende Liebe des zivilisierten Menschen mehr zum Automobil beleuchtet. Die Bandbreite entspreche seiner Interessenslage, antwortete Till Bastian einmal auf eine entsprechende Frage. Bedingung sei, dass es spannend ist. Diese erfüllt offensichtlich der heutige Mobilitätswahn mit allen seinen defizitären Auswirkungen auf unser Seelenleben.

Was er unter „Seele“ verstehe, kam als Frage aus dem Publikum. Auf die er vergleichsweise nüchtern, wenig abgehoben und griffig reagierte mit, dass es die Summe der inneren Regulationsmechanismen ist, um unser Leben führen zu können. Gemeint ist die Vorwegnahme von Bedürfnislagen, was Sigmund Freud ein „inneres Probehandeln“ genannt hat. Im Klartext: Während Till Bastian noch über sein Buch spricht, freut er sich auf das Bier, das er vorsorglich schon im Kühlschrank gelagert hat und beim Nachhausekommen trinken wird. Das tut sprichwörtlich der Seele gut, nur dass es mittlerweile zu solchem Hantieren in Vorstellungsräumen immer seltener kommt. Größter Hinderungsfaktor ist die Technokratisierung, die sich auf die Gesellschaft wie eine gigantische Vakuum-Pumpe auswirke, die alles an bisherigen seelischen Zeitsystemen enteignet und ausgesaugt hat. Das eigene Dasein mal etwas daraufhin abzuklopfen, empfiehlt Till Bastian als einen ersten kleinen Schritt zur Erkenntnis. Die Mobilitäts-, Bilder- und Geldmaschinen seien die auslösenden Faktoren, welche im Umkehrschluss zu menschlicher Entwurzelung führen.

Zwei Denker und Dichter durchziehen als roten Faden das Buch: Henry David Thoreau, der Mitte des 19. Jahrhunderts vollkommen auf sich selbst gestellt zwei Jahre in einem Blockhaus verbringt und von dem der Leitsatz „Vereinfache dein Leben!“ stammt, und Hermann Hesse in seiner Auseinandersetzung mit der menschlichen Widersprüchlichkeit in „Kleine Freuden“ von 1899. Nur wie dem „gefährlichsten Feind der Freude, der Bewertung der Minute“ entgegen treten? Das Bemühen um emotionale Autonomie als Widerstand gegen die immer mächtigere Außensteuerung lautet Till Bastians Rat und er verweist im Nachwort auf sein Vier-Punkte-Programm. Das einfach tönt, aber schon alles ist.

Info: Till Bastian, „Die seelenlose Gesellschaft. Wie unser Ich verloren geht“. Kösel-Verlag, München 2012. 160 Seiten, gebunden. 17,99 Euro.