Elfjährige stürzt mit Cityroller an Ampel

Nachdem am Dienstag kurz vor 15 Uhr an der Ampelanlage in der Lindauer Straße ein elf Jahre altes Mädchen beim Überqueren der Straße von ihrem Cityroller gestürzt ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Derzeit steht im Raum, dass ein herannahender Lkw-Fahrer das Rotlicht der Anlage missachtet und das Mädchen durch eine starke Ausweichbewegung gestürzt ist. Das berichtet die Polizei. Der Vorgang könnte womöglich von weiteren Personen beobachtet worden sein. Insbesondere die jüngere Fahrerin eines goldbraunen Autos kommt als Zeugin in Betracht. Der Polizeiposten Isny hofft, dass sich die Frau meldet. Hinweise werden unter Telefon 07562 / 975 50 erbeten.