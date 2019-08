Einwohner kleiden Isny in blau

Von Freitag, 23. August bis Sonntag, 25. August macht Isny blau. Die besondere Atmosphäre der Veranstaltung entsteht laut Pressemitteilung von Isny Marketing vor allem durch außergewöhnlich dekorierte Gebäude und die blaue Beleuchtung in den Straßen.

Hinter den Kulissen ist das Organisationsteam mit den Vorbereitungen beschäftigt, es komme aber auch auf die Mithilfe der Einwohner an. Deswegen seien alle Isnyer aufgerufen, ihre Fenster, Türen und Balkone blau zu schmücken und dabei mitzuhelfen, „Isny macht blau“ auch in diesem Jahr zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Besonders die Gebäude im Zentrum des Geschehens, in der Wassertor-, Espantor-, Bergtor- und Obertorstraße und zum Marktplatz hin, sollten blau verziert und beleuchtet werden. Den Ideen seien hierbei keine Grenzen gesetzt, heißt es weiter.

Um die Anwohner zu unterstützen, verteilt Isny Marketing kostenlos blaue Luftballons. Diese können ab 19. August im Bürgerbüro, bei der Buchhandlung Mayer und bei Durach in der Wassertorstraße sowie in der Tourist-Information im Kurhaus am Park abgeholt werden.