Einsendeschluss für Schreibwettbewerb ist am 1. Februar

Das Kulturforum Isny ruft im Rahmen der Isnyer Literaturtage 2019 wieder zum Schreibwettbewerb auf. In diesem Jahr können Texte zum Thema „Kleinlich war es schon immer, das Glück“ (Günter Herburger) eingereicht werden. Der Einsendeschluss für die Beiträge ist am 1. Februar.

Auch 2019 finden wieder die Isnyer Literaturtage statt: Vom 25. März bis 7. April gibt es laut Isny Marketing Lesungen von Autoren, Kinderliteratur wird lebendig und Literaturverfilmungen finden ihren Weg auf die Kinoleinwand. Fester Bestandteil dieser Veranstaltungsreihe ist seit Jahrzehnten auch der Schreibwettbewerb. Die Gewinner können im Rahmen des Literaturfrühschoppens am 7. April um 10.30 Uhr im Haus Tanne in Eisenbach ihre Texte präsentieren.

Wer sich von Herburgers Zitat „Klein war es schon immer, das Glück“ angesprochen fühlt, ist eingeladen, bis zum 1. Februar einen getippten Textbeitrag (Lyrik oder Prosa) einzureichen. Teilnahmeberechtigt sind Autoren aus der Region. Der Umfang des Manuskripts darf drei DIN-A4-Seiten nicht überschreiten (Schriftgröße: 12, Zeilenabstand: 1,5). Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Alter müssen auf einem Extrablatt vermerkt werden. Ein Abweichen kann zum Ausschluss aus dem Wettbewerb führen. Alle Einsendungen werden in einer Gesamtausgabe zusammengefasst.

Für Beiträge von Schülern und Jugendlichen wird wieder ein Sonderpreis der Jury vergeben. In dieser Kategorie können junge Schreibinteressierte im Alter von 15 bis 18 Jahren mitmachen. Die Beiträge sind einzureichen beim Kulturforum Isny (Stichwort: „Schreibwettbewerb“, Unterer Grabenweg 18, 88316 Isny im Allgäu) oder per E-Mail an hodrus@isny-tourismus.de und unter Telefon 07562/756319.