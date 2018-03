Eins rein, eins raus: Büchertausch in der Wassertorstraße

Noch liegt Schnee auf der türkisen Bank neben der Buchzelle, bald schon soll sie zum Anlesen der zahlreichen Romane, Sachbücher, Bilderbücher, Gedichtbände, Kochbücher, fremdsprachiger Literatur und vielem mehr aus der Buchzelle dienen. Seit Freitagvormittag ist die öffentliche Anlaufstelle für Leseratten nahe des Rathauses wieder für jeden frei zugänglich.

Unterstützt wird das Projekt von der Buchhandlung Mayer. Jeder Passant kann beim Stadtbummel einen kurzen Halt an der Buchzelle machen und sich ein Buch herausnehmen. Entweder wird dafür die eigene Lektüre gleich oder beim nächsten Besuch dazugestellt. Aufgestellt wurde die Tauschbörse in der Zelle erstmals zu den Literaturtagen vor zwei Jahren und ist seit dem fester Bestandteil der Veranstaltung, die am 10. April mit der filmreif-Vorstellung „Paterson“ beginnt.