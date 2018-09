Einmal so richtig in die Romantik eintauchen

Um einmal so richtig hinter die musikhistorischen Kulissen der Romantik zu schauen, dafür hat sich am Samstagabend beste Gelegenheit geboten. Der Förderverein für Kunst und Kultur im Schloss Isny hat Dariusz Szymanski den Erfinder des Klassik-Lern-Programms „Papa Haydn“ in den Roten Salon eingeladen. Hier ging es rund zwei Stunden einmal nicht um das Spielen Chopinscher Werke, sondern um das Verstehen selbiger. Sein unkonventioneller Vortrag beflügelte geradezu die Gemüter.

Dariusz Szymanski wurde 1970 in Polen geboren und lebt seit seinem zehnten Lebensjahr in Deutschland. Momentan in Baden-Baden, wo er für das Festspielhaus als Redakteur und Dozent tätig ist. Davor arbeitete er als Werbetexter und leitete freiberuflich Klassik-Seminare. Der Musik großer Komponisten ist er mit Leib und Seele zugetan, so dass bei ihm unter anderem auch Firmen Seminare buchen, bei denen es einmal nicht ums Geld geht.

Szymanskis Credo lautet, den Menschen das Hören beizubringen. Also nicht die Lebensumstände Frédéric Chopins auszuwalzen, wobei diese nicht ganz außen vorblieben, sondern der Frage nach dem wahren Chopin auf den Grund zu gehen. Szymanski bewerkstelligte das am Abend auf heitere, überaus abwechslungsreiche und lustvoll-charmante Art. Er verfügt dabei über ein immenses Wissen, das den Zuhörern diesen anderen Zugang erleichterte. Während er in aller Kürze den Werdegang dieses aus Polen stammenden „Pariser Komponisten schlechthin“ und „Hyperästheten“ skizzierte, der im Wesentlichen vom Klavierunterricht lebte, meist krank war und früh verstarb, brachte er das Wort „Antikunst“ ins Spiel. In diesem Begriff liege die Quelle für Chopins romantischen Préludes und Nocturnes. Während Bach und Beethoven aufwändige Sinfonien und Sonaten komponierten, dauern Chopins Stücke oft nur 50 Sekunden.

Melodische Einfälle sind das, die der Zeit der Aufklärung kontra bieten. Die Vernunft und Technik als Lügenkunst vereitelten. Einem Schumann, Schubert und Chopin geht es um Authentizität. Um den Moment und dessen Festhalten. Man wollte nicht künstlich, sondern wahr sein. So wollte man auch nicht vor großem Publikum auftreten, das man verachtete. Stattdessen spielte man in Salons vor Freunden. Von Chopin sind lediglich zwei Klavierkonzerte aus seiner Jugendzeit bekannt. Dafür aber tausende kleine Stücke, hielt Szymanski dagegen. Anhand der Einspielung einer Mazurka machte er deutlich, wie sich derselbe Rhythmus bei Chopin wiederfindet. Als momenthafte Erinnerung an Vergangenes, an sein Heimatland. Als Monolog, der sich auch im e-Moll-Konzert op. elf losgelöst vom maximal noch begleitenden Orchester-Tutti wiederfindet.

Die Spannung stieg bei Szymanskis Gegenüberstellung einzelner Präludien von Johann Sebastian Bach und Chopins Préludes. Begriffe wie „Fortspinnungsmotive“ und „Musterbilder“ als typische Charakteristika im Barock hat Chopin übernommen, um in Anlehnung an Bach eine schöne harmonische, eben romantisch-reduzierte Melodie darüber zu legen. Rund 100 Jahre lägen zwischen den Werken beider Komponisten. Was Chopin getan habe, ist etwas zu übernehmen und es in eine neue Zeit zu übersetzen. So funktioniere Kunst, bei der nichts von nichts komme.

Was Chopin mit Bach und Bellini verbindet

Dass es genauso auch die Kehrseite, die so genannte Schwarze Romantik gebe, erläuterte Szymanski am Beispiel von „Wahnsinnsmomenten“ im Schaffen Chopins. Ohne Melodie, ohne Rhythmus tönt 30 Sekunden lang Düsteres aus dem Lautsprecher. Zu deuten als „Wind der Seele“. Dass Chopin ein ebenso großer Anhänger des Opernkomponisten Vincenzo Bellini war, belegte die Einspielung der Casta diva aus der Oper „Norma“. Chopins Interesse galt der Melodie dieses verführerischen Bel Canto. Nur wie sollte er sie auf das Klavier übertragen? Mittels vergrößerten Verzierungen von Wiederholung zu Wiederholung als Hommage an Bellini.

Nach dieser Lektion in Sachen „Hören“ dürfen Besucher gespannt sein auf das Konzert mit Valerij Petasch und Werken von Chopin am 29. September um 20 Uhr im Roten Salon.