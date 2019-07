Einmal im Leben die Welt erschaffen – wer würde das nicht gerne tun. Der Tübinger Kinder- und Jugendzirkus Zambaioni e. V. hat am Sonntagnachmittag sein Jubiläumsprogramm mit auf das Theaterfestival gebracht. „UrWumms“ für die ganze Familie und für alle, die sich ihren kindlichen Charme bewahrt haben. Eine Stunde lang durften sie mitfiebern bei clowneskem Schabernack und gewagter Akrobatik.

„Wir brauchen noch ein paar Sitzbänke. Da kommen immer noch mehr Besucher“, reihte das Festivalteam schnell eine Bank an die andere. Gerammelt voll ist nicht übertrieben, denn viel Luft nach oben blieb nicht. 25 Jahre gibt es Zambaioni jetzt und sie haben schon mehrfach unter der Zeltkuppel gastiert. Mit nichts weniger als der Entstehung der Welt und einer Reihe junger talentierter Akteure feiern sie dieses Jubiläum.

Wenn Oma und Opa Schabernack treiben

Wie war das doch gleich einst auf einer einsamen Straße, versucht sich das Paar, verkleidet als Oma und Opa, an seine Jugend zu erinnern. Eine heiße Sommernacht, ne, winterkalt war es doch. Egal, das Vertikaltuch hängt schon von oben herab und das Ensemble trollt sich als Flugsaurier in der Manege zu Johann Pachelbels berühmtem Kanon.

Während draußen schwere Regengüsse niedergehen, was durchaus zum Thema passt, kommt es vor den Augen der Zuschauer neben Barbiepuppe und glibberigem Frosch zur Geburt der Erdkugel. Erst in Gestalt eines blauen Gymnastikballs, dann aber ganz groß und leuchtend mitsamt aller Kontinente. Um sie dreht sich fortan das Treiben. Als befellte Affenhorde, die seilspringend den Planeten beleben. Perfekt ist bei all dieser Artistik nicht alles. Soll es auch gar nicht sein. Immer wieder verheddert sich jemand in einem Seil oder es fällt ein Kegel zu Boden.

Ihre Leichtigkeit macht den Spaß aus

Genau das macht den Spaß und die Lust am Zuschauen aus, dass auch etwas schief gehen darf. Zwei Clowns in Blaumännern, die miteinander raufen, Jonglagen mit gelben Ball-Planeten und zum flotten einstigen Ohrwurm „In the summertime“ legten sie gewagte Handstände in immer neuen Hebefiguren auf die Bretter. Es ist die Leichtigkeit und Ungezwungenheit, mit der sie das vollführen – so als sei das ein erholsamer Spaziergang.

In „Episode 3“ machen sie die ersten Sprachversuche auf ziemlich komische Art. Aus „A“ wird „Aua“. Komplexer wird´s mit russisch und „Nastrovje“ oder einem sich immer wiederholenden „Qui, Qui“. Kabarettistisch geht es in „Episode 4“ zu, die sich der „Aufklärung“ widmet. Mit „Frau Müller“ und „Frau Meyer“, die erst mit „Papa und Mama Lauchstange“ eine hilflosen Versuch riskieren. Dann mit Bienchen summ herum, was aber genauso scheitert und fast zum Aussterben der Menschheit geführt hätte. Nichts schöner als fliegen – im Pinguinkostüm per Salto übers Trampolin und zum Finale eine szenische Diabolo-Jonglage, mit der es sich sogar telefonieren lässt. Ganz schön viel Schabernack haben die Zambaionis in ihrem „UrWumms“ getrieben und ihre Zuschauer auf eine spannende Reise mitgenommen.