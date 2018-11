Einladung zum Volkstrauertag

Am Sonntag, 18. November, findet um 11.15 Uhr die Gedenkfeier für die Opfer von Krieg und Gewalt an der Kriegsopfergedächtnisstätte am Ölberg in Isny statt. Der Volkstrauertag ist ein Gedenktag, der nichts von seiner Bedeutung verloren hat und nach wie vor aktuell ist, heißt es in der Ankündigung. In der ganzen Welt fallen unzählige Menschen Terror und kriegerischer Gewalt zum Opfer. Über 60 Millionen Menschen sind auf der Flucht, in der Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit. Ihrer wird am Ölberg gedacht. Gleichzeitig soll die Feier Zeichen setzen für ein friedliches Miteinander. Pfarrer Edgar Jans von der katholischen Kirchengemeinde hält die Ansprache. Schüler des Gymnasiums haben sich im Vorfeld mit ihrem Lehrer Alexander Schlichter Gedanken zum Thema Krieg und Frieden mit Blick auf 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs gemacht und werden die erarbeiteten Texte am Ölberg vortragen. Die Stadtkapelle Isny umrahmt die Gedenkfeier musikalisch.