Einladung zum Volkstrauertag 2021 am Isnyer Ölberg

Am Sonntag, 14. November, findet um 11.30 Uhr die Gedenkfeier für die Opfer von Krieg und Gewalt an der Kriegsopfergedächtnisstätte am Ölberg statt. Dazu laden Bürgermeister Rainer Magenreuter, Hannelore Sieling, Vorsitzende des hiesigen Sozialverbands VdK, und Hermann Mayer von der Krieger- und Soldatenkameradschaft Isny ein.

„Die Gedenkfeier soll ein Zeichen setzen für ein friedliches Miteinander, kriegerische Konflikte und Terror, denen auf allen Kontinenten Menschen zum Opfer fallen, nehmen kein Ende“, wird in der gemeinsamen Einladung betont.

Der Volkstrauertag verliere aufgrund der bitteren Realität nicht an Bedeutung. Über 60 Millionen Menschen seien weltweit auf der Flucht in der Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Gerechtigkeit. Ihrer soll bei der Gedenkfeier auf dem Kirchplatz neben der Nikolaikirche gedacht werden.

Aufgrund der Registrierungs- und Nachweispflicht nach den aktuell geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen ist eine Anmeldung bis Freitag, 12. November, 12 Uhr, erforderlich unter Telefon 07562 / 984112 oder per E-Mail an: info@isny.de

Es gilt die 3G-Regel, die entsprechenden Nachweise müssen bei der Anmeldung erbracht beziehungsweise aktuelle Testergebnisse am Veranstaltungstag vorgehalten werden. Die Stadtverwaltung appelliert an die Besucher eindringlich, die notwendigen Mindestabstände zu anderen Menschen einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.