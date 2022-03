Einladung zu literarischen Begegnungen

Namhafte Schriftsteller, talentierte Nachwuchsautoren, spannende wie inspirierende Veranstaltungen für die großen und kleinen Literaturfans bietet das diesjährige Programm der Isnyer Literaturtage vom 24. April bis 8. Mai. Tickets für die Veranstaltungsreihe gibt es ab 4. April im Vorverkauf.

Das umfangreiche Literaturprogramm startet mit der Präsentation der Gewinnertexte des Isnyer Schreibwettbewerbs, der diesmal ganz im Zeichen des Designers Otl Aicher stand, dessen 100. Geburtstag Isny in diesem Jahr feiert. Drei spannende literarische Stimmen gestalten die Lesungen: Die deutsche Buchpreisträgerin 2021 Antje Rávic Strubel, Ronja von Rönne und Iris Wolff. Zu literarischen Begegnungen lädt auch die Buchzelle in der Wassertorstraße in Isny ein oder ein Filmabend bei Filmreif mit der Dokumentation „Wer wir waren“.

Michael Sommers „Sommers Weltliteratur to go“ ist online bereits Kult, nun kommt er mit einem exklusiv für Isny gestalteten Programm „Goethe auf der Hebebühne – der Klassiker-TÜV“ ins Neue Ringtheater Isny. Gemeinsam mit seinem Playmobil-Ensemble präsentiert er knackige Kurzfassungen der literarischen Klassiker und testet sie auf Fahrspaß und Sicherheit. Auch für die kleinen Literaturfans ist einiges geboten: ob der Familienfilm „Die Olchis“ im Kino, ein Figurentheater in der Stadtbücherei oder zahlreiche literarische Angebote des Kiez-Familienzentrums St. Josef – für jeden ist etwas dabei. Bereits vor den Literaturtagen startet eine Buchdruckwerkstatt in den Osterferien.