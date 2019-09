Einkaufstasche auf Parkplatz unterschlagen

Eine vergessene Handtasche haben unehrliche Finder am Samstagnachmittag nach 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße „Am Bühlerberg“ unterschlagen. Die 80-jährige Geschädigte hatte laut Polizeibericht die Handtasche an den Einkaufswagen gehängt und vergessen, sie nach dem Zurückstellen des Einkaufswagens mitzunehmen. Personen, die der Polizei hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny, Telefon 07562 / 976550, zu melden.