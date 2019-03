„Einkaufen anno dazumal – Teil 2“ des Erinnerungscafés

Weil das Thema „Einkaufen anno dazumal“ beim letzten Mal nicht annähernd bis zur Gänze ausgeschöpft wurde, lädt Ute Seibold, Leiterin des Isnyer Stadtmuseums, diesen Mittwoch, 27. März, ab 14.30 Uhr zu einem weiteren Erinnerungscafé in die Untere Mühle ein. In bewährter Atmosphäre will sie mit Bürgern im Rahmen des Projekts „Panorama-Partner“ wieder gemeinsam in die Vergangenheit der Stadt abtauchen. Unter die Lupe genommen werden dieses Mal Obertorstraße, Espantorstraße und Bergtorstraße, wo einst das Lebensmittelgeschäft Hofstetter (Foto) beheimatet war. – Welche Geschäfte sind hier noch in besonderer Erinnerung? Wo hat man Alltagsdinge und Exquisites gekauft? Was wissen ehemalige Ladenbesitzer zu berichten? – Diese Fragen will Seibold stellen, freut sich auf viele Erzählungen und lädt ihre Gäste herzlich ein, wieder Fotografien, alte Einkaufstüten oder Reklameschilder mitzubringen.

Foto: Stadtmuseum Isny