Von Schwäbische Zeitung

Bei einem Dachstuhlbrand in der Straße „Hausäcker“ im Bodnegger Teilort Kofeld ist Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstanden. Das schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Demnach hat eine Zeugin am Mittwoch gegen 11.20 Uhr der Polizei gemeldet, dass vom Dach des Nachbargebäudes starker Rauch aufsteigt.

Die Nachbarin konnte die Frau, die sich zu der Zeit allein imGebäude befand, auf das Feuer aufmerksam machen. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren Bodnegg, Waldburg und Ravensburg schlugen bereits Flammen aus ...