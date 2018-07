Eine Stimme, die berührt

Selbstbewusst und authentisch betritt die Norwegerin Rebekka Bakken im hellen luftigen Hosenanzug die Bühne im Theaterzelt, setzt sich an den Flügel und beginnt den Abend mit einer Gänsehaut-Ballade. Wie ein wohltemperierter Mantel legt sich ihre Stimme über das nahezu voll besetzte Zelt. Die Sängerin stand schon seit langem auf der Wunschliste von Peter Neubert, der sie an diesem Abend ankündigt. Glückwunsch an die Programmmacher des Theaterfestivals, dass es immer wieder gelingt, Künstler dieses Ranges nach Isny zu holen.

Schon nach kurzer Zeit fangen die Oberkörper und Köpfe des Publikums an mitzuschwingen bei den jazzigen, bluesigen Stücken, die Rebekka Bakken – begleitet von ihren genialen drei Mitmusikern – gefühlvoll und kraftvoll schmettert, tönt und singt.

„Most Personal“ heißt ihr aktuelles Album. Durch ihre Geschichte und Geschichten, die sie zwischen den Songs zum Besten gibt, nimmt sie das Publikum ein Stück mit auf ihre Lebensreise: Lange Zeit hat sie in New York und Wien gelebt. Charmant singt die Norwegerin auch ein Lied auf Deutsch, in dem ganz sanft Wiener Schmäh und Kaffeehaus-Atmosphäre zum Vorschein kommen.

Die größte Wirkung zeigt ihre Stimme, wenn sie sich alleine am Flügel begleitet oder die Musiker sie nur sanft untermalen. Ihre selbst geschriebenen Songs entstünden, wenn sie sich frisch verliebt, erzählt sie; und das sei ihr schon oft im Leben passiert; ein weiterer Song, wenn sie sich trennt – und mindestens zehn, wenn sie verlassen werde.

Aber Rebekka Bakken kann nicht nur sanft. Kehlig, röhrend, gurgelnd zeigt sie mit ihrer drei Oktaven umfassenden Stimme, was sie spürt und beherrscht. Ein norwegisches Kirchenlied beginnt als Prolog zu einem Stück, das sich zu einem starken Hard-Rock-Sound auswächst. Ihre Interpretation der sonntäglichen Kirchenbesuche, zu denen ihre Mutter sie nach eigener Aussage sanft zwingen musste, und ihre unglaubliche Vielseitigkeit zeigt das Blues-Feuerwerk mit Anleihen beim Landler, bei Rumba und Cha-Cha-Cha.

Ausgiebigen Applaus erntet sie nicht nur am Ende des Konzerts, auch die Soli am Bass von Per Mathisen und an der Gitarre von Ola Gustafsson begeistern das Publikum. Rune Arnesen am Schlagzeug ist der Vierte im Bakken-Bunde.

Als Zugabe hat sie zwei Stücke mit zum Isnyer Theaterfestival gebracht, die stark an Norah Jones erinnern und die Zuhörer im Zelt wieder zum kollektiven Oberkörperwippen veranlassen und der Norwegerin stehende Ovationen einbringen. „Das ist Champagner in meinen Ohren“, bedankt sie sich, geht hinter die Bühne und trinkt auch denselben, verrät Silke Denninger, die im Team des Theaterfestivals mit verantwortlich ist für die Künstlerbetreuung.

Sie bescheinigt Rebekka Bakken, eine sehr angenehme Künstlerin gewesen zu sein, die, begeistert vom Allgäu, gerne wiederkommen würde, falls es der Terminplan zulässt. Am Montagmorgen jedenfalls ging es gleich zurück nach Norwegen, wo die Künstlerin auf einer Pferdefarm lebt.