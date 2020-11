Eine Stadt präsentiert sich neu

Es fällt ins Auge: Das Design im Hallgebäude. Im einstigen Tuchhaus der Leinenweber, das zwei Jahre lang saniert wurde und am Freitag, 20. November, seine Pforten öffnet, sind die Büros der Isny Marketing Gesellschaft (IMG), die Stadtbücherei sowie die neue Isny-Info untergebracht. Wie die IMG mitteilt, präsentiert sich die Stadt den Bürgern und Gästen hier – in Schwarz und Weiß und in ihrer ganz eigenen bunten Vielfalt. Zwar gibt es wegen Corona vorerst keine feierliche Eröffnung, die Isnyer sind dennoch eingeladen, den „neuen, alten Teil“ ihrer Stadt kennenzulernen.

In den 1970er-Jahren entwickelte der in Ulm geborene Designer Otl Aicher für die Stadt Isny ein neues Erscheinungsbild, heißt es in der Pressemitteilung. Aichers Ansatz war es, die Stadt zu sehen, die Menschen kennenzulernen und wahrzunehmen, wie sie leben und arbeiten, wie sie fühlen und denken. Er unternahm Streifzüge durch Wiesen und Wälder. Der Wind, das Wasser, die klärende Luft, der Duft des Brotes und selbst die Gelassenheit der Kühe – alles floss in sein Bild der Stadt Isny und der Kulturlandschaft Allgäu ein. „Aicher nahm Isny in seiner Gesamtheit und gleichzeitig in all seinen Einzelheiten wahr und hat daraus ein für die damalige Zeit zwar ungewöhnliches, aber durchaus authentisches Bild der Stadt erschaffen“, wird Karin Konrad, Leiterin des Büros für Kultur der IMG in der Mitteilung zitiert. „Bei Aicher wurde Landschaft zu Struktur, Pflanzen zu Formationen, Gebäude zu geometrischen Körpern.“ Modern, klar und kontrastreich sei dieses Design anders als die traditionelle Stadtwerbung, anders als die Tourismuswerbung Allgäuer Kleinstädte gewesen.

Eine Einladung Isny zu erleben

Aicher schuf 128 Motive, alle präzise gezeichnet, in schwarzen Strichen, auf weißem Grund, in ein und demselben Format, mit unverkennbarer Verbindung zur Schwarz-Weiß-Fotografie. Eine radikale Reduktion, in der die Botschaft offen und dynamisch bleibt. „Der Mangel macht rege“, sagte Aicher 1977 über das Design: „Der Himmel über Isny ist nicht blau, sondern schwarz oder weiß. Aber blau ist er auch. Und grün und gelb und rot. Die zügellose Fantasie öffnet Tür und Tor. Das Sehfeld wird vergrößert und verschärft.“ „Aichers Motive beschreiben nicht, sie bilden nicht ab, sie stellen nicht dar, sondern sie laden ein: zum eigenen Wahrnehmen, zum Wiederfinden im Erlebbaren, im Authentischen vor Ort“, so Konrad.

Isnys Erscheinungsbild im Wandel der Zeit

Das von Aicher entwickelte Erscheinungsbild habe die historisch gewachsene Identität der Stadt aufgegriffen und neu belebt. Mit der Zeit sei es selbst Teil der Stadtgeschichte und der Stadtidentität geworden. „Aichers Haltung, sein Design, seine Motive und das, was sie über Isny aussagen, spielen heute immer noch eine wichtige Rolle in der Selbstdarstellung Isnys, nach außen wie nach innen“, meint Katrin Mechler, Leiterin des Büros für Stadtmarketing. „Aicher hat es geschafft, Isny mit seinen typischen Attributen zu zeigen, durch die Referenzen an die Region, die Menschen, an Natur, Gewerbe, Handwerk und Tradition.“ Deswegen habe innerhalb der IMG in den vergangenen Jahren eine Rückbesinnung auf Aicher bei der Weiterentwicklung des Corporate Designs stattgefunden.

Aicher: überall in Isny

„Mit der steten Weiterentwicklung des Aicher-Designs und im aktiven Gebrauch folgt die Isny Marketing einem Gesamtkonzept“, sagt Jürgen Meier, Geschäftsführer der IMG, laut Pressemitteilung. So findet sich das Isny Design heute überall in der Stadt, in Kampagnen, Werbemitteln und der Isnyer Beschilderung. Zukünftig soll die Marke Isny darüber noch stärker – visuell und ideell – kommuniziert werden. Ein wichtiger Teil davon sei nun die Isny-Info im Hallgebäude sowie der dazugehörige Isny-Shop mit zahlreichen neuen Produkten – in Schwarz und Weiß gehalten. Lokal und nachhaltig von Menschen der Region in Handarbeit und mit Sorgfalt und Leidenschaft hergestellt, seien die neuen Produkte ebenfalls typisch Isny. „Als Souvenirs schaffen sie eine Verbindung zur Stadt, die den Gästen lebhaft im Gedächtnis bleibt. Als Erzeugnisse der eigenen Stadt schaffen sie für die Isnyer einmal mehr einen Bezug zu ihrer Heimat. Diese nachhaltige Identifikation mit Isny ist uns sehr wichtig“, so Mechler. In diesem Sinne führe Isny das von Otl Aicher erdachte Erscheinungsbild der Stadt konsequent und kreativ weiter.