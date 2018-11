Eine Mongolin und eine Südafrikanerin in Isny

Munkhshur Daminbaatar stammt aus der Mongolei, in ihrem Heimatland unterrichtet sie vorwiegend Deutsch, und Dorothea von Fintel leitet in Südafrika eine grundsätzlich in deutsch zu unterrichtende Klasse. Jetzt waren die beiden Lehrerinnen für drei Wochen in Isny, um mit der Grundschule am Rain im Zwischenquartier Siloahl einmal eine Schule in Deutschland kennenzulernen.

Die Gastgeberinnen an der Schule, Kirsten Skowronek und Hedwig Mayer, konnten sich sofort für die Idee erwärmen, zwei Kolleginnen von anderen Kontinenten an die Isnyer Grundschule und auch zu sich nach Hause einzuladen, berichtet Schulleiter Harald Strittmatter. Außerdem hätten sich seine beiden Grundschullehrerinnen darüber gefreut, dass die Besucherinnen von jenen Kontinenten stammten, die sich die Isnyerinnen gewünscht hatten.

Das Kollegium habe sich zudem sehr angetan gezeigt über hochinteressante Präsentationen der Gäste über ihre Heimatländer.

Während der drei Wochen arbeiteten die Besucherinnen sowohl im Team mit den Gastgeberinnen, als auch in wechselnden Klassen, um möglichst vielfältige Erfahrungen an einer deutschen Grundschule zu sammeln, erzählt Strittmatter weiter.

In der Freizeit hätten Ausflüge in die Umgebung unternommen, wobei natürlich Schloss Neuschwanstein, die Berge und der Bodensee nicht fehlen durften. Abschließend genossen die Gäste schließlich noch eine Führung in der Kunsthalle im Schloss und durch das Abthaus sowie in der Prädikantenbibliothek. Die Resümees von Munkhshur Daminbaatar und Dorothea von Fintel: „Es war einfach nur toll!“